Il prend un bus en otage, il est abattu

La police a abattu l'homme qui retenait mardi 31 passagers d'un bus, a annoncé un porte-parole, quatre heures environ après le début de la prise d'otages sur le grand pont reliant Rio de Janeiro à la ville voisine de Niteroi.

«Il a été nécessaire de tirer sur (l'homme) pour neutraliser ce marginal et sauver les personnes dans l'autobus», a déclaré à la télévision Globo le colonel Mauro Fliess, ajoutant: «il est mort dans le bus».

Le porte-parole a précisé que 31 personnes étaient retenues en otages dans le bus au moment du dénouement, et non pas 16 comme précédemment indiqué.

