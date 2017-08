Il n'y aura pas de guerre, assure la Corée du Sud

Washington appelle à rompre avec Pyongyang

Le vice-président américain Mike Pence a appelé mercredi quatre pays d'Amérique latine (Brésil, Mexique, Chili et Pérou) à rompre leurs relations économiques et diplomatiques avec la Corée du Nord.

«Nous appelons avec force le Chili, le Brésil, le Mexique et le Pérou à rompre tous les liens diplomatiques et commerciaux avec la Corée du Nord», a déclaré M. Pence, en déplacement à Santiago du Chili, lors d'une conférence de presse au côté de la présidente chilienne Michelle Bachelet.

«Si cet isolement économique et diplomatique se poursuit, nous avons meilleur espoir d'atteindre une solution pacifique et une péninsule coréenne libre du nucléaire», a-t-il plaidé.