«Il n'y a pas de collusion!»

Le président américain Donald Trump a balayé samedi les accusations de collusion de sa campagne en 2016 avec la Russie. Mais il n'a pas commenté sa mise en cause par la justice dans le dossier de l'argent versé à deux maîtresses présumées pour acheter leur silence.

AFTER TWO YEARS AND MILLIONS OF PAGES OF DOCUMENTS (and a cost of over $30,000,000), NO COLLUSION!

«Après deux ans et des millions de pages de documents (et un coût au-dessus de 30'000'000 de dollars), pas de collusion!», a tweeté de bon matin le locataire de la Maison Blanche.

Par touches successives, le procureur spécial Robert Mueller, chargé d'enquêter sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016, dresse le tableau d'une équipe Trump entretenant des contacts réguliers avec la Russie. Dans une série de documents judiciaires publiés vendredi, il affirme ainsi qu'un intermédiaire russe a proposé à l'équipe de campagne de Donald Trump une coopération «politique» avec Moscou dès novembre 2015.

“This is collusion illusion, there is no smoking gun here. At this late date, after all that we have gone through, after millions have been spent, we have no Russian Collusion. There is nothing impeachable here.” @GeraldoRivera Time for the Witch Hunt to END!