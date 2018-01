«Il faut être prêt à parler avec tous, même Daech!»

«Cette idée, il y a vingt ans, non seulement les gens ne la soutenaient pas, mais ils ne la comprenaient pas. Aujourd’hui, notre travail est reconnu internationalement!» Élisabeth Decrey Warner quitte l’Appel de Genève la conscience tranquille. L’ONG qu’elle a cofondée en 1998 est entrée en discussion avec quelque 110 groupes armés non étatiques et 63 de ces mouvements rebelles ont signé au moins un des trois «Actes d’Engagement» humanitaires: contre les mines antipersonnel, contre les enfants-soldats ou contre les violences sexuelles. Et ce n’est pas fini! L’équipe en place et son nouveau directeur général, Alain Délétroz, continueront à négocier d’autres signatures, conservées précieusement par le Canton de Genève.

L’Appel de Genève, c’était un ovni. Comment vous est venue cette idée saugrenue

Un peu par hasard. J’étais dans la délégation suisse à Ottawa pour la signature de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel. Un Colombien et un Philippin sont venus me dire: «Ce traité international, c’est très bien, mais ça ne change rien chez nous, ce n’est pas l’armée qui pose les mines! La Suisse ne pourrait-elle pas faire en sorte que des groupes armés non étatiques signent aussi des engagements?» La Suisse, dépositaire des Conventions de Genève, a une telle image en matière humanitaire! Alors je suis allée un peu naïvement voir Flavio Cotti, le conseiller fédéral en charge des Affaires étrangères à l’époque. Il m’a dit: «Très bonne idée, mais ce n’est pas pour nous!» Berne n’allait pas froisser des capitales en discutant avec les groupes armés qui les défiaient! Pareil du côté de Cornelio Sommaruga, à la tête du CICR. Des engagements publics de groupes armés auraient été contraires aux principes de discrétion. Tout le monde voyait que les nouvelles guerres étaient asymétriques (ndlr: opposant armée et rebelles, plutôt que deux États en conflit), mais il était tabou de discuter avec les groupes armés.

Et ce tabou, comment l’avez-vous brisé?

J’étais déçue. Je pensais avoir une bonne idée, mais personne n’en voulait. Je me souviens, j’étais assise avec des amis au Café Papon, dans la vieille ville de Genève. Ils m’ont dit: «Tu n’as qu’à créer ta propre association!» L’Appel de Genève était né. Nous avons rédigé les statuts sur un coin de table, formé un comité. Le lendemain, je suis allée voir le Conseil d’État, je voulais que le Canton soit dépositaire des Actes d’Engagement signés par les groupes armés pour donner plus de poids à notre démarche. Mais la Confédération nous a précisé que seul un État pouvait être «dépositaire». Genève est donc devenu «gardien» des engagements… Depuis, 63 groupes armés ont signé des Actes d’Engagement! L’ONG est reconnue internationalement. En 2018, il est prévu qu’elle emploie près de 80 personnes et devrait disposer d’un budget de 8 millions de francs.

Quand un groupe armé adhère volontairement à une norme humanitaire, cela change tout!

Qu’est-ce qui motive les groupes rebelles?

Légalement, les groupes armés non étatiques sont tenus de respecter le Droit international humanitaire… qu’ils n’ont jamais signé. Avec l’Appel de Genève, ils prennent un engagement, ils adhèrent volontairement à une norme humanitaire. Cela devient leur décision et non pas une règle imposée. Ça change tout! L’appropriation d’une norme est clé dans la réussite du processus. De plus il faut savoir que bien des groupes possèdent déjà un code de conduite. Bon ou pas, c’est une base, ce sont des valeurs sur lesquelles construire un dialogue. Leurs combattants ont pris les armes pour défendre une cause: droits à la terre des paysans, droits des minorités, droit de parler leur langue…

Mais comment s’assurer que les promesses sont tenues?

D’abord, il y a la formation des combattants. Une partie importante du travail de l’Appel de Genève. S’assurer que tout le monde comprend le droit humanitaire, mais aussi répondre à leurs questions concrètes. Par exemple, ils nous demandent comment vérifier qu’un jeune n’a pas moins de 18 ans. Beaucoup d’adolescents mentent sur leur âge, car ils veulent combattre. Autre problème: un groupe syrien nous a confié sa crainte de voir les adolescents «refusés» rejoindre des groupes plus radicaux. C’est bien d’interdire les enfants-soldats, mais il faut leur offrir des alternatives! La communauté internationale peine à apporter un soutien dans un territoire géré par un groupe rebelle, craignant de lui donner des responsabilités normalement du ressort d’un État. Pas d’appui à un système éducatif ni de santé… En Syrie, aucune organisation n’a accepté de s’occuper des jeunes démobilisés. Nous avons dû ouvrir un centre nous-même!

Et si un groupe armé viole ses engagements?

La crédibilité de l’Appel de Genève repose sur notre capacité à assurer que les Actes sont respectés. C’est un volet essentiel de notre travail. Chaque groupe armé nomme une personne de contact qui rend des rapports réguliers sur les avancées et les difficultés. Nous tentons de leur apporter une aide concrète. Par ailleurs, nous suivons la presse locale, les rapports de l’ONU, d’Amnesty International, etc. Nous sommes en contact avec des ONG locales, qui nous alertent. Et nous effectuons des visites régulières. Quand des accusations sont portées contre un groupe armé, nous envoyons une mission de vérification et proposons des mesures pour éviter que cela ne se reproduise.

Avez-vous déjà «dénoncé» un groupe armé?

Nous n’en avons jamais eu besoin. Mais que ferions-nous le cas échéant? S’ils venaient à ne pas respecter délibérément leur engagement, une dénonciation publique n’aurait probablement pas d’impact. Notre démarche, c’est plutôt de convaincre les groupes armés de prendre ces engagements, puis de les soutenir dans leurs efforts en mettant sur pied des formations et en les aidant à résoudre les problèmes.

Quelles ont été vos plus grandes déconvenues?

Une mauvaise surprise, c’est de constater que la lutte contre le terrorisme tend à criminaliser les acteurs humanitaires. On risque la prison dès qu’on communique avec un groupe rebelle listé «terroriste». Une définition éminemment politique: Nelson Mandela figurait sur une liste terroriste! Le simple fait de donner des formations au droit humanitaire peut conduire nos collaborateurs en prison dans certains pays. Moi-même, je fais l’objet d’un mandat d’arrêt en Turquie. On s’attaque là aux fondements de l’humanitaire, qui consiste à pouvoir parler à toutes les parties!

Parleriez-vous à Daech?

Si l’on veut faire progresser le droit humanitaire, il faut justement convaincre ceux qui le violent. Daech viole massivement les règles humanitaires. Et il n’est pas impossible d’entrer en contact avec cette organisation. Certains l’ont fait à des niveaux très locaux. Mais tenter d’approcher un tel groupe pose divers problèmes. Aucun État n’accepterait de financer une telle démarche. Et même avec un financement, il n’est pas sûr que nous aurions un impact significatif. Faut-il investir beaucoup de ressources pour un résultat faible voire inexistant? En plus, il n’est pas question de mettre en danger notre personnel. Donc Daech ne figure pas actuellement dans nos projets. Mais sur le principe, j’insiste, il faudrait essayer de parler avec tous ceux qui violent le droit humanitaire et tenter de négocier des progrès.

Que faire quand un groupe rebelle refuse de signer?

Il faut savoir accepter la politique des petits pas. La guérilla de l’ELN en Colombie ne voulait pas signer l’interdiction de l’usage des mines antipersonnel. Nous avons négocié néanmoins pour en limiter l’impact. Des commandants ont accepté d’afficher des panneaux «Attention: terrain miné!» avertissant ainsi la population du danger. Et des zones civiles ont pu être déminées. C’est déjà un progrès, même s’ils n’ont pas signé d’engagement formel. De même, quand des groupes armés ne veulent pas interdire le recrutement des moins de 18 ans, nous tentons de négocier d’abord la limite à 16 ans. Cela permet déjà d’épargner les plus jeunes.

