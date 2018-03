Il commandite le meurtre de ses voisins bruyants

C'est un conflit de voisinage rocambolesque. Un habitant de New York a été arrêté mardi dernier après avoir engagé un tueur à gages afin d'en finir avec ses voisins. Joel Rosquette leur reprochait de faire trop de bruit en organisant des fêtes, de vendre de la drogue et de sous-louer une chambre de leur appartement à des étrangers, relate CNN.

A New York man allegedly hired a hit man to kill his neighbors. Then everything fell apart. https://t.co/QrIIRN3uMh — CNN (@CNN) 9 mars 2018

Selon le dossier judiciaire, d'autres pensionnaires de l'immeuble se sont d'ailleurs plaints du comportement de ces voisins auprès du commissariat local, sans obtenir de résultat. Et pour cause: Joel Rosquette est persuadé qu'un policier les protège.

Il imagine alors un scénario pour tuer le commissaire en question. Dans une étrange logique, il est en effet certain qu'en l'absence de leur protecteur, les voisins changeront leur comportement. Il s'adresse alors à un intermédiaire capable de le mettre en contact avec un tueur à gages. Mais son interlocuteur est un informateur du FBI, ce que bien sûr, il ignore. Commence une série d'échanges, que l'indic va enregistrer. Il va par la suite lui présenter un homme de main, lui aussi du FBI. Ne se doutant de rien, Joel Rosquette va confirmer être à «110% sûr» de vouloir cet assassinat et accumuler les preuves contre lui.

Nouveau plan diabolique

Alors que l'affaire peine à se concrétiser, Joel Rosquette va subitement décider de ne plus tuer le policier mais directement ses voisins. «La rage, c'est la rage. Quand on a la rage, on fait des choses... Quand on a la rage au cœur, c'est personnel», explique-t-il à son intermédiaire.

Mais cet ancien chauffeur de bus a un problème de taille: au chômage, il peine à réunir les 10'000 dollars demandés par l'indic du FBI. Qu'à cela ne tienne. Il met sur pied un nouveau plan diabolique qui aggrave son cas: tuer l'employé d'une station-essence de Staten Island et lui ravir sa caisse! Mission qu'il attribue au tueur à gages pour qu'il se rémunère en même temps. Il ira jusqu'à confirmer l'identité du pompiste à l'indic du FBI et faire avec lui un repérage des lieux.

Dernier acte mardi dernier. Joel Rosquette rencontre son tueur à gages sous couverture. Ce dernier lui fait croire qu'il a comme convenu fait main basse sur la caisse et tué la cible. Ravi, il est pressé de passer à l'épate suivante: il exige que les voisins soient éliminés la semaine suivante. Mais cette entrevue sera la dernière. Face à l'accumulation de preuves, les autorités ont décidé de l'arrêter. Il est derrière les barreaux et risque 30 ans de prison.

