Huit policiers blessés dans un attentat-suicide à Tunis

Au moins neuf personnes, dont huit policiers, ont été blessées dans un attentat perpétré lundi en début d'après-midi par une femme kamikaze en plein centre de Tunis, sur l'avenue Bourguiba, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Shocking Photo Warning:

1 policeman was wounded + photo of the assailant. #Tunis #Tunisie pic.twitter.com/ronhBqDElP