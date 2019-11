Huit morts dans les rangs des partisans de Morales

Huit personnes sont mortes mardi lors de heurts entre des manifestants et l'armée bolivienne qui dégageait une raffinerie bloquée par des partisans d'Evo Morales, portant à 32 le nombre de morts dans des violences depuis le début de la crise dans ce pays andin.

«Il a été constaté la mort de trois personnes, dont deux par balle», parmi lesquelles Dayvi Posto Cusi, un homme de 31 ans, a déclaré à l'AFP un porte-parole du Défenseur du peuple, un organe public chargé de protéger les droits et libertés des Boliviens. «Nous demandons aux autorités qu'elles ouvrent une enquête», a-t-il ajouté.

En outre, 30 personnes ont été blessées dans ces heurts, a ajouté le Défenseur du peuple. Ces trois décès portent à 27 le nombre de morts dans des violences survenues depuis un mois que la Bolivie est plongée dans une très grave crise politique.

Elections générales

La présidente par intérim de Bolivie, Jeanine Añez, a annoncé mercredi qu'elle allait convoquer des élections générales dans les prochaines heures pour tenter de mettre fin à la grave crise politique qui secoue le pays depuis le 20 octobre. «Si Dieu le veut, aujourd'hui (mercredi), dans la matinée, nous allons convoquer les élections, comme le réclame tout le pays», a déclaré Mme Añez à la presse.

Jeanine Añez a envoyé mercredi un projet de loi au Parlement visant à organiser de nouvelles élections présidentielle et législatives, un mois après la présidentielle du 20 octobre qui a marqué le début de violentes manifestations.

S'il est approuvé, le texte annulerait le scrutin du 20 octobre, à l'issue duquel Evo Morales s'était proclamé réélu, et permettrait la mise en place d'un nouveau Tribunal suprême électoral, a indiqué Mme Añez lors d'une conférence de presse.

Agitateurs enragés

Les heurts ont éclaté mardi lorsque des «agitateurs et des vandales enragés» s'en sont pris à l'usine de combustible de Senkata, à El Alto, ville-jumelle de La Paz, en utilisant des «explosifs de forte puissance», a indiqué l'armée bolivienne dans un communiqué.

Peu avant, la police et l'armée étaient intervenues pour débloquer l'accès de la raffinerie occupée depuis un peu moins d'une semaine par des manifestants, entraînant une grave pénurie de carburants à La Paz.

«Explosifs de forte puissance»

Les manifestants entendaient exprimer leur rejet de Jeanine Añez, la présidente par intérim de la Bolivie qui a pris les rênes du pays andin 48 heures après la démission d'Evo Morales le 10 novembre.

De son côté, le ministre intérimaire de la Défense, Luis Fernando López, a assuré lors d'une conférence de presse qu'en dépit des trois victimes civiles, les «forces armées n'ont pas tiré un seul projectile». Et d'attribuer la responsabilité de la violence à des «hordes» qui «reçoivent des ordres, de l'argent, de l'alcool et de la coca pour faire peur, paniquer», a-t-il poursuivi.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour maintenir à distance des manifestants qui tentaient de s'opposer au déblocage de la raffinerie, selon des images retransmises à la télévision.

Depuis la démission d'Evo Morales, premier président indigène du pays, ses partisans manifestent quotidiennement dans les rues de La Paz et dans certaines villes de province pour exiger le départ de Jeanine Añez.

Lundi soir, la police, escortée par l'armée, avait tiré des gaz lacrymogène contre plusieurs milliers de manifestants pro-Morales dans une localité proche de Cochabamba (centre) où neuf paysans ont été tués lors de heurts vendredi. Pour tenter de calmer le jeu, Jeanine Añez a promis des élections présidentielle et législatives dans un avenir proche, sans toutefois avancer de date.

«Il n'y a plus de poulet»

Une pénurie d'aliments se fait aussi ressentir dans les magasins et les restaurants de La Paz en raison des blocages de routes qui mènent aux régions agricoles de la Bolivie, dans le centre et l'est du pays.

«Il n'y a plus de poulet, y'a que de la soupe», expliquait à l'heure du déjeuner Eduardo Mamani, employé d'un restaurant spécialisé dans les plats à base de poulet de La Paz. Se voulant rassurant, le ministre du Développement productif Wilfredo Rojo a annoncé qu'un «pont aérien» avait été instauré pour «l'acheminement de viande» vers La Paz avec le concours de l'armée de l'Air.

Dans les marchés, les files d'attente s'allongent et les prix explosent: un oeuf valait il y a une semaine 1 boliviano (14 centimes de dollar), et se vend plus du double aujourd'hui. Alors que les partisans d'Evo Morales continuent d'exercer une pression dans la rue, le gouvernement intérimaire participe à un dialogue initié lundi par l'Eglise qui réunit tous les partis mais aussi la société civile.

Les conversations, dont rien n'a encore filtré, concernent en premier lieu la mise en place d'un nouveau Tribunal suprême électoral (TSE), seul organe à même de convoquer des élections.

Mais deux alliés de Jeanine Añez, l'ancien président et candidat à la dernière présidentielle Carlos Mesa et le leader régional Luis Fernando Camacho, la pressent de convoquer directement des élections par décret présidentiel. Dans ce dernier cas, elle pourrait se passer du blanc-seing du TSE, mais elle accentuerait la colère des partisans d'Evo Morales. (afp/nxp)