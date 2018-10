Huit morts dans des inondations à Majorque

Le bilan des inondations ayant frappé l'île espagnole de Majorque dans la nuit de mardi à mercredi a grimpé à huit morts, ont indiqué les services d'urgence régionaux. «Le nombre de victimes décédées à cause des pluies intenses d'hier s'élève à huit», ont tweeté les services d'urgence.

«Le nombre de victimes décédées à cause des pluies intenses d'hier s'élève à huit», ont tweeté les services d'urgence, sans préciser le nombre de disparus. Les autorités indiquent avoir été informées dans la nuit de mardi à mercredi de la mort de quatre personnes dans le village de Sant Llorenç des Cardassar, le plus touché par ces inondations, et d'une cinquième personne dans le village de S'Illot.

5 morts et 5 disparus dans les terribles inondations (220 litres/m2) qui ont touché une petite ville de Majorque. https://t.co/CS9U2zWqRh — André Fazi (@AndreFazi) 10 octobre 2018

Ces inondations sont la conséquence du débordement d'un torrent après «220 litres de pluie par mètre carré tombées ces dernières heures» dans la zone, a ajouté le gouvernement régional des Baléares sur Twitter. La zone la plus touchée par ces inondations est située à quelque 60 kilomètres à l'est de Palma de Majorque, la capitale de cette île très touristique.

Secouristes à l'oeuvre

Les images diffusées par la télévision publique espagnole ou des médias locaux montrent des voitures entraînées par le courant et des maisons inondées.

Les secouristes sont à l'oeuvre depuis la nuit pour rechercher les disparus. Une centaine de renforts avec deux hélicoptères, huit véhicules et des chiens sont arrivés mercredi matin sur l'île, a annoncé l'Unité militaire d'urgence espagnole.

La chambre des députés a observé une minute de silence mercredi matin. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a souligné sur Twitter «sa solidarité et son soutien aux familles et aux amis des victimes ainsi qu'à toutes les personnes affectées par ces inondations tragiques».

? Des orages diluviens ont causé de graves inondations sur l'île de Majorque (San Lorenzo de Cardessar) ce mardi soir ! (https://t.co/k573jYfwIi) pic.twitter.com/KeJahzjkZD — Météo Express (@MeteoExpress) 9 octobre 2018

