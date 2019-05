Hommage aux deux soldats français tués

La France va rendre mardi matin un hommage national, lors d'une cérémonie dans la cour des Invalides en présence du président de la République, aux deux commandos de Marine tués en libérant des otages au Burkina Faso.

Les cercueils de Cédric de Pierrepont, 33 ans et Alain Bertoncello, 28 ans, recouverts du drapeau tricolore, vont d'abord à 10H00 (08h00 GMT) traverser la Seine sur le pont Alexandre III, où «tous ceux qui veulent saluer une dernière fois les militaires pourront venir se recueillir», a indiqué lundi le ministère des Armées.

Cette tradition d'hommage citoyen aux soldats tombés au combat, sur le plus beau pont de la capitale française, est relativement récente: elle remonte à 2011, à l'initiative d'associations d'anciens combattants et du gouverneur militaire de Paris.

Allocution de Macron

Les cercueils et les portraits des deux militaires seront ensuite disposés côte à côte dans la cour d'honneur des Invalides, où le président Emmanuel Macron fera une brève allocution, suivie de la sonnerie aux morts et de la Marseillaise.

«L'hommage national, c'est essentiel, c'est ce qui accompagne notre travail de deuil et surtout le travail de deuil des familles», a souligné sur la chaîne BFMTV le colonel Patrik Steiger, porte-parole du chef d'état-major des armées.

Une cérémonie d'honneurs militaires, réservée aux familles et aux proches des deux membres des Forces spéciales, a déjà eu lieu lundi après-midi aux Invalides, au cours de laquelle le chef d'état-major de la Marine, l'amiral Christophe Prazuck, a présenté ses condoléances aux familles et a décoré les soldats, à titre posthume, de la médaille militaire et de la Croix de la valeur militaire.

Ils recevront aussi, des mains du président français, le titre de Chevaliers de la Légion d'Honneur. Leurs cercueils seront ensuite portés par leurs camarades des Forces spéciales, clôturant une cérémonie d'environ 45 minutes.

Les obsèques d'Alain Bertoncello auront lieu samedi chez lui en Haute-Savoie (Centre-est) «dans l'intimité familiale». Ceux qui le souhaitent pourront se recueillir devant sa dépouille, à la maison funéraire de la ville d'Annecy. Les obsèques de Cédric de Pierrepont auront lieu mercredi après-midi en l'église de Larmor-Plage (Morbihan-Ouest).

«Il a fait son job»

Les compagnes des deux hommes ont confié à la presse la profondeur de leur engagement et de leur détermination. Pour Florence Charton, compagne de Cédric de Pierrepont, «il est mort pour ce qu'il aimait faire, ce dont pour quoi il était fier. Il a fait son job. C'est ce qu'il m'aurait dit», a-t-elle dit à TF1.

Léa Latourte, militaire de 26 ans basée à Bordeaux, compagne d'Alain Bertoncello, a déclaré à RTL qu'il «était conscient des dangers encourus et il les affrontait avec réalisme. Si c'était à refaire, il le referait».

Le père d'Alain, Jean-Luc Bertoncello, a également rappelé l'engagement de son fils, qui l'avait conduit jusqu'au prestigieux commando Hubert, élite de l'élite au sein de la Marine. «Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, pour lui ça s'est mal terminé mais pour, les autres, ils ont réussi la mission» a-t-il dit.

Aucune de ces deux familles n'est entrée dans la polémique autour du risque pris par les deux touristes - Patrick Picque et Laurent Lassimouillas - enlevés alors qu'ils se trouvaient dans une zone déconseillée par le ministère français des Affaires étrangères, dans le nord du Bénin. «On n'entre pas du tout dans cette polémique. Ce qui compte c'est l'ordre qui est donné de les libérer», a de son côté ajouté le colonel Steiger.

Le commando Hubert, auquel appartenaient les deux soldats, a lancé une cagnotte en ligne intitulée «Cédric et Alain, nos frères d'armes», qui avait recueilli près de 70'000 euros lundi après-midi. Une autre, à l'initiative d'amis de Cédric de Pierrepont et destinée à sa mère, dans le Morbihan, a été lancée en mémoire de «ce héros qui a fait le sacrifice ultime» et a recueilli plus de 21'000 euros. (afp/nxp)