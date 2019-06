Himalaya: huit alpinistes toujours portés disparus

Des hélicoptères militaires indiens survolaient lundi une zone de recherches affinée dans une région de l'Himalaya indienne où huit alpinistes sont toujours portés disparus. La cordée de quatre Britanniques, deux Américains, un Indien et un Australien avait prévu de gravir la semaine dernière un pic du massif de la Nanda Devi, deuxième sommet le plus haut d'Inde à 7826 m, et de revenir à leur camp de base le 26 mai. Sans nouvelles d'eux, des opérations de secours ont été lancées vendredi.

D'épais nuages ont retardé lundi de plusieurs heures les recherches aériennes sur une zone d'environ 50 kilomètres carrés, délimitée à partir des indications de quatre alpinistes britanniques secourus dimanche sur les flancs de la Nanda Devi. Ces derniers ne faisaient pas partie de la cordée mais étaient en contact avec l'équipe portée disparue jusqu'au 26 mai, jour où d'importantes chutes de neige et des avalanches se sont produites dans le massif.

«À partir des informations des quatre alpinistes secourus, nous avons une idée approximative de l'endroit où ils marchaient», a déclaré à l'AFP R.C. Rajguru, chef de la police du district de Pithoragarh où se situe la montagne. Les hélicoptères sont à la recherche d'indices pour déterminer leur emplacement exact avant qu'une opération de secours ne soit effectuée. Une équipe de secouristes montait également par voie de terre, mais se trouvait encore en-dessous du camp de base.

La cordée disparue, conduite par le Britannique Martin Moran, avait commencé à grimper le 13 mai à partir du camp de base de Munsiyari, dans l'État indien d'Uttarakhand (nord). Les recherches aériennes ont «révélé l'ampleur de l'avalanche mais aucun signe des marcheurs, de leur équipement ou leurs tentes», a déclaré la famille Moran dans un communiqué publié sur Facebook.

Des centaines d'alpinistes viennent du monde entier en Inde chaque année pour tenter l'ascension de sommets qui font partie de la chaîne de l'Himalaya. L'Inde a sur son territoire dix sommets de plus de 7000 mètres, dont le troisième plus haut du monde, le Kangchenjunga (8586 m), coincé entre Inde et Népal. (afp/nxp)