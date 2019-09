Haut reponsable dans un scandale de proxénétisme

A vingt jours des législatives du 13 octobre, un haut responsable polonais se trouve sur la sellette après des révélations de médias, qu'il nie, sur le fait qu'il avait possédé un immeuble abritant un hôtel de passe.

Le nouveau chef de la Chambre suprême de contrôle (NIK), l'équivalent polonais de la Cour des comptes, Marian Banas, a été propriétaire d'un tel immeuble à Cracovie, selon une enquête journalistique que l'intéressé a qualifiée de «calomnie et manipulation».

Cette affaire, qui a fait lundi les gros titres des journaux, s'ajoute à d'autres polémiques préjudiciables au parti conservateur Droit et Justice (PiS) au pouvoir, notamment sur une campagne de haine menée sur internet contre les juges critiques des réformes du système judiciaire, ou sur l'absence de réaction des autorités aux propos violemment antisémites d'un juge important.

Nommé en juin dernier

Ces affaires n'ont toutefois pas entamé le crédit du PiS auprès des électeurs et le parti de Jaroslaw Kaczynski, populaire grâce à ses généreux transferts sociaux, est pratiquement assuré de remporter les élections.

Marian Banas, juriste et économiste, qui a un passé d'opposant anticommuniste et la réputation d'être celui qui a stoppé les grandes fraudes à la TVA, a été nommé ministre des Finances en juin dernier, poste qu'il a quitté pour être élu par la majorité conservatrice le 30 août président de la NIK.

Selon une émission de journalisme d'investigation «Superwizjer» de la chaîne privée TVN, il avait indiqué dans sa déclaration de revenus 2018 être propriétaire d'un immeuble à Cracovie.

Journalistes poursuivis

Des journalistes, posant comme un couple de clients, s'y sont présentés, déclarant chercher un «nid d'amour» et ont visité une chambre aux murs couverts de miroirs, équipée d'un grand lit.

Selon TVN, l'établissement en question serait tenu par un personnage du milieu de Cracovie, à la tête, avec son frère, d'agences de prostitution.

L'opposition a immédiatement demandé la démission du chef de la NIK «dont la réputation doit être au dessus de tout soupçon», tandis que les conservateurs l'ont défendu, déclarant attendre que les informations de TVN soient vérifiées.

Marian Banas a annoncé qu'il allait poursuivre en justice les journalistes de TVN. Dans un communiqué remis à l'agence polonaise PAP, il a qualifié leur émission de «tentative de manipulation, de calomnie et de diffamation» et précisé qu'il n'était plus propriétaire de l'immeuble en question. (afp/nxp)