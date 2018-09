Haddad entend séduire les électeurs de Lula

Le candidat de la gauche brésilienne, Fernando Haddad, croit en ses chances d'attirer les électeurs de l'ex-président emprisonné Lula, qui l'a nommé mardi pour le remplacer, a-t-il dit jeudi, à moins de quatre semaines d'une présidentielle très incertaine.

Après la disqualification de Lula, «le traumatisme» des électeurs est logique, a affirmé Fernando Haddad lors d'un point presse à Sao Paulo. Mais «ces prochaines semaines, les gens vont se tenir informés, prendre du recul par rapport à ce traumatisme et se repositionner», a-t-il estimé.

Luiz Inacio Lula da Silva, 72 ans, président de 2003 à 2010 et aujourd'hui emprisonné pour corruption et blanchiment d'argent, entendait briguer un nouveau mandat à la présidentielle d'octobre. Mais déclaré inéligible le 1er septembre, il a dû laisser la place à son colistier Fernando Haddad.

«Nous sommes une équipe»

Lula était le favori des sondages, crédité de 37% à 39% des intentions de vote, alors que son remplaçant et ex-colistier n'atteint pour l'instant que 8 à 9%.

Si M. Haddad est officiellement le candidat du Parti des Travailleurs (PT), cet ancien ministre de l'Education de Lula sait parfaitement qui tiendra les rênes de son futur projet. «Nous sommes une équipe, dont le leader est reconnu comme le plus grand leader de l'histoire du pays, et il n'y a aucun problème», a-t-il dit aux journalistes qui l'interrogeaient sur sa future gestion de la présidence, avec un mentor derrière les barreaux, voire sorti de prison.

Lula a «consacré sa vie entière au pays. Il a dit un jour que lui et moi jouions comme Messi et Suarez (Lionel Messi et Luis Suarez, stars du football jouant ensemble au FC Barcelone ndlr), que nous nous associons très bien. Bien sûr, je lui passais toujours le ballon pour qu'il marque le but», avait-il expliqué un peu plus tôt.

Fernando Haddad a de grandes chances de parvenir au second tour de la présidentielle, mais pour remporter l'élection, il devra relever de nombreux défis. Il n'a participé à aucun des débats entre les présidentiables, son nom reste encore largement inconnu en dehors de Sao Paulo, et il devra tout faire pour prendre des voix au candidat de centre gauche Ciro Gomes. Il est aussi devancé, dès le premier tour, par le candidat de l'extrême droite Jair Bolsonaro, poignardé à l'abdomen en pleine campagne la semaine dernière. (afp/nxp)