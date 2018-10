Haddad accuse Bolsonaro de fraude

Fernando Haddad, le candidat de gauche à la présidentielle au Brésil, a accusé jeudi son rival Jair Bolsonaro d'avoir monté une «organisation criminelle» avec de «l'argent sale» pour orchestrer un bombardement de messages et de fausses informations sur la messagerie instantanée WhatsApp.

La présidentielle au Brésil pourrait ainsi se retrouver au coeur d'une polémique sur une possible manipulation de l'électorat à travers les réseaux sociaux comme celles qui ont été constatées pour la présidentielle aux Etats-Unis ou le referendum du Brexit au Royaume-Uni, en 2016.

M. Haddad a lancé son attaque contre le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, grand favori du 2e tour, après que le quotidien «Folha de Sao Paulo» a révélé que des entreprises avaient financé des envois de messages anti-PT en masse sur WhatsApp avant le 1er tour du 7 octobre. Une nouvelle grande offensive serait en préparation pour la semaine prochaine, avant le second tour du 28 octobre, ajoute le quotidien pauliste.

Na Folha de hoje, o escândalo do caixa 2 digital de Bolsonaro. Meu adversário joga na sombra o tempo todo enquanto foge dos debates na luz do dia. Joga sujo junto com a turma do dinheiro para enganar o eleitor. https://t.co/dQCT5xZB6v