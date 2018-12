Hackers chinois inculpés pour piratages multiples

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi l'inculpation de deux pirates informatiques chinois, accusés d'avoir mené des cyberattaques contre 12 pays au nom du gouvernement de Pékin.

Zhu Hua et Zhang Shilong font partie d'un groupe connu sous le nom de APT 10, qui opère depuis la Chine «en association avec le ministère chinois de la Sécurité d'Etat», a déclaré le No 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein. De 2006 à 2018, ce groupe a mené «une campagne mondiale d'intrusion dans des ordinateurs» pour voler des données confidentielles et des secrets industriels à des dizaines d'entreprises dans 12 pays, a-t-il ajouté.

Gouvernement accusé sans détour

«Il s'agit tout simplement de tricherie et de vol, et ça donne à la Chine un avantage injuste aux dépens des entreprises et des pays qui respectent les règles internationales», a dénoncé Rod Rosenstein lors d'une conférence de presse. «Il va être difficile pour la Chine de prétendre qu'elle n'est pas responsable» de ces attaques, maintenant que les Etats-Unis ont rendu public un acte d'accusation très précis et détaillé, a-t-il ajouté.

Aucun pays ne représente «une menace aussi lourde et sur un temps aussi long» que la Chine, a assuré de son côté le directeur du FBI Christopher Wray. La Chine veut, selon lui, «remplacer les Etats-Unis comme première puissance mondiale».

Relations avec la Chine mitigées

Le président républicain Donald Trump avait opéré un rapprochement notable avec Pékin et son «ami» Xi Jinping au début de son mandat en 2017, mais les relations bilatérales ont depuis été faites de hauts et de bas.

Les deux pays observent depuis peu une trêve dans leur guerre commerciale. Mais Washington ne cesse d'accuser Pékin d'avoir rompu un pacte de non-espionnage économique signé en 2015 avec l'ex-président américain Barack Obama. «Notre relation avec la Chine est compliquée», «ils mènent des opérations d'espionnage et d'influence ici aux Etats-Unis», a récemment déclaré le secrétaire d'Etat Mike Pompeo.

Fin octobre, dix ressortissants chinois avaient déjà été inculpés par la justice américaine pour espionnage économique contre des sociétés aéronautiques française et américaines. (afp/nxp)