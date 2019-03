Guaido: «Ils ont arrêté mon chef de cabinet»

L'opposant vénézuélien Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, a dénoncé jeudi l'arrestation dans la nuit par les services de renseignement de son «chef de cabinet». Il a dit ignorer le sort qu'on lui avait réservé.

«Ils ont arrêté Roberto Marrero, mon chef de cabinet, en l'accusant de détenir deux fusils et une grenade déposés intentionnellement chez lui. L'arrestation s'est produite à 02h00 du matin environ», a écrit sur Twitter Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays dans son bras de fer avec le président en place Nicolas Maduro.

The United States condemns raids by Maduro’s security services and detention of Roberto Marrero, Chief of Staff to Interim President @jguaido. We call for his immediate release. We will hold accountable those involved.