Greta récompensée par le prix Right Livelihood

La jeune Suédoise Greta Thunberg, égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, a été récompensée mercredi par le prix Right Livelihood, qui se veut un «Nobel alternatif», décerné par une fondation privée suédoise.

Greta Thunberg, 16 ans, a été distinguée par ce prix «pour avoir inspiré et porté les revendications politiques en faveur d'une action climatique urgente conforme aux données scientifiques», a écrit la fondation dans un communiqué.

«Sa compréhension de la crise climatique basée sur la science ainsi que les maigres réponses apportées sur le thème par la société et les politiques ont conduit Greta Thunberg à se consacrer à la cause et à réclamer des actes contre le changement climatique. Elle personnifie l'idée que chacun a le pouvoir d'infléchir le cours des choses», poursuit la fondation.

(Source: YouTube)

«La distinction ne récompense par ma personne propre»

Le combat de cette adolescente militante pour le climat, baptisé «Fridays For Future», a commencé il y a un an, le 20 août 2018, quand elle a entamé seule devant le Parlement suédois sa première «grève de l'école pour le climat», munie de son panneau éponyme qui ne la quittera plus.

Depuis, il s'est considérablement étendu. De la Suède à l'Australie, de l'Europe à l'Amérique, il a fait florès sur tous les continents, porté par une partie de la jeunesse. Vendredi, plus de quatre millions de personnes selon les organisateurs sont descendues dans les rues de quelque 160 pays pour rejoindre la «grève mondiale pour le climat», afin d'exiger des politiques au pouvoir des actions contre la catastrophe climatique annoncée.

«Il va de soi que, comme à chaque fois que je reçois un prix, la distinction ne récompense par ma personne propre. Je représente un mouvement mondial d'écoliers, de jeunes et d'adultes de tout âge qui ont pris la décision d'agir pour la défense de notre planète», a réagi la jeune lauréate, citée par la fondation.

(«Vous avez volé mes rêves»)

Déjà récompensé

En juin, Greta Thunberg et son mouvement «Fridays For Future» avaient déjà reçu le prix le plus prestigieux de l'organisation de défense des droits de l'Homme Amnesty International.

Sont également honorées par le prix la militante sahraouie des droits de l'homme Aminatou Haidar pour son combat pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et l'avocate chinoise spécialiste du droit des femmes Guo Jianmeic.

L'association Yanomami Hutukara et son célèbre porte-parole Davi Kopenawa ont aussi reçu un prix pour la «lutte ferme et déterminée à protéger les forêts et la biodiversité de l'Amazonie, ainsi que les terres et la culture de ses peuples autochtones». Chacun des lauréats recevra un million de couronnes (101'900 francs) de prime associée au prix.

Le prix Right Livelihood a été créé en 1980 par le Germano-Suédois Jakob von Uexkull, qui fut eurodéputé écologiste, après le refus de la fondation Nobel de créer des prix pour l'environnement et le développement. Pour cette raison, la fondation qui le décerne revendique l'étiquette de «prix Nobel alternatif». (ats/nxp)