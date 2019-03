Greta Thunberg mobilise en masse à Berlin

Au moins 20'000 jeunes ont manifesté contre le réchauffement climatique, vendredi à Berlin. La Suédoise Greta Thunberg, icône du mouvement avec sa grève hebdomadaire de l'école, était présente dans la capitale allemande.

«Nous voulons un avenir. Est-ce trop demander?», a lancé l'adolescente de 16 ans, invitant les jeunes à rester combattifs. «Ce n'est que le début du début», a-t-elle mis en garde.

Ils étaient venus nombreux pour rencontrer leur modèle: au moins 20'000, selon le policier chargé des opérations à l'AFP, environ 25'000 selon les organisateurs berlinois du mouvement «FridaysforFuture».

«Nous devons paniquer!»

«Les vieilles générations n'ont pas réussi à venir à bout de la plus grande crise de l'humanité», a poursuivi Greta Thunberg, pour la première fois à Berlin, lors d'une courte allocution en anglais. Ils se contentent «de nous tapoter sur la tête et nous disent, tout va s'arranger (...)». «Mais nous devons nous inquiéter. Nous devons paniquer!», a-t-elle martelé.

Comme tous les vendredis depuis plusieurs semaines, les jeunes se sont rassemblés devant le ministère de l'Economie à Berlin, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les manifestants brandissaient des pancartes en carton appelant à «sauver notre planète» ou «Tout ce que je veux pour Noël, c'est de la neige». Ils avaient ensuite gagné la Porte de Brandebourg, au coeur de la capitale.

Depuis décembre et la création du mouvement, la mobilisation de collégiens, lycéens et étudiants va crescendo en Allemagne, via de nombreux groupes WhatsApp. De quelques centaines fin 2018, les mobilisations du vendredi concernent depuis mi-janvier souvent plus de 15'000 élèves, dans une cinquantaine de villes allemandes.

Sortie du charbon

La mobilisation en Allemagne se cristallise en grande partie autour de la sortie du charbon, programmée par le gouvernement pour 2038. Les jeunes manifestants souhaitent une sortie avancée à 2030.

Ils réclament aussi des mesures concrètes comme le développement de l'offre de transports publics dans les grandes villes, ainsi que la construction de nouvelles pistes cyclables.

Devant le succès croissant de ces manifestations, des voix s'élèvent parmi les dirigeants politiques pour regretter qu'elles se déroulent le vendredi pendant les heures de cours. Angela Merkel avait cependant salué il y a quelques semaines l'implication des jeunes pour la défense du climat. (ats/nxp)