Greta Thunberg a été reçue par Barack Obama

L'ancien président américain Barack Obama a reçu la jeune égérie de la lutte pour le climat Greta Thunberg à Washington, a-t-il annoncé mardi sur Twitter. M. Obama a salué en l'adolescente de 16 ans «l'une des plus grandes défenseures de notre planète». Greta Thunberg est en visite aux États-Unis après avoir traversé l'Atlantique à bord d'un voilier zéro émission carbone.

L'organisation de l'ancien président, la Obama Foundation, a diffusé une vidéo de leur entrevue sur les réseaux sociaux. «Personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde, alors faites tout ce que vous pouvez», y affirme la désormais célèbre militante suédoise, gilet à capuche bleu foncé sur les épaules. «Toi et moi, on forme une équipe», lui répond le démocrate avant de lui proposer un «fist bump», un geste décontracté consistant à se saluer en se cognant le poing.

«Consciente du fait que sa génération sera la plus durement touchée par les changements climatiques, elle n'a pas peur de réclamer que des mesures concrètes soient prises», a applaudi l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Vendredi dernier, Greta Thunberg a participé à une manifestation de jeunes sur le climat devant la Maison-Blanche, avant le défilé géant prévu à New York le 20 septembre, censé faire pression sur les dirigeants du monde entier qui participeront au sommet sur le climat de l'ONU le 23 septembre. (afp/nxp)