Grave marée noire après le naufrage d'un pétrolier

Le mastodonte gît au fond de l'eau, mais en surface la mer a continué à brûler. Le naufrage du pétrolier iranien Sanchi pourrait provoquer une catastrophe écologique majeure en mer de Chine orientale.

Le bâtiment, qui transportait 136'000 tonnes de condensats, des hydrocarbures légers, a sombré dimanche après avoir brûlé pendant une semaine à la suite d'une collision avec un cargo à environ 300 km à l'est de Shanghai.

Seuls trois corps ont été récupérés sur les 32 membres d'équipage qui se trouvaient à bord, 30 Iraniens et deux Bangladais. Il n'y a aucun espoir de retrouver des survivants et les opérations de recherche ont été interrompues.

Produits détergents

«Des nappes d'hydrocarbures en provenance du bateau continuent à brûler» à la surface de l'eau, a indiqué lundi matin le ministère chinois des Transports. Une nappe de 10 km sur 7 flottait encore à la surface à l'endroit du naufrage, a rapporté le Quotidien du peuple, un journal officiel chinois.

D'après la télévision nationale, l'incendie a cessé de se consumer vers 10h00 locales. Des navires équipés de lances à incendie arrosent la surface de l'eau à l'aide de produits détergents afin d'éliminer la pollution.

#UPDATE Iranian oil tanker ablaze off Chinese coast sinks, eight days after it collided with a freighter, state media says, some 30 crewmen still missing https://t.co/oPB5ywve3i #Sanchi pic.twitter.com/MolZvN0FQM