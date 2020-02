Google Maps s'offre un lifting pour ses 15 ans

Pour fêter ses 15 ans, le service de cartographie en ligne Google Maps a annoncé jeudi plusieurs nouveautés, dont un remodelage de son identité visuelle et une amélioration de certaines fonctionnalités, espérant continuer à dominer le secteur, même si Apple vient de remanier son application concurrente.

La célèbre icône rouge en forme d'épingle, emblème de Google Maps depuis ses débuts, est désormais composée des quatre couleurs (bleu, vert, jaune et rouge) utilisées pour les autres logos de la marque.

We’re celebrating our 15th birthday with a fresh look.



A new icon and everything you need at your fingertips with five helpful tabs, rolling out starting today on Android and iOS. https://t.co/EE3dTV5Vno #GoogleMaps15 pic.twitter.com/5WzgeEuv04