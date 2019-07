Glissement de terrain: le bilan s'alourdit encore

Le bilan du glissement de terrain qui a enseveli mardi des habitations d'un village du sud-ouest de la Chine s'est alourdi à 29 morts, a annoncé samedi l'agence officielle Xinhua (Chine Nouvelle), et 22 personnes sont toujours portées disparues.

L'agence a également indiqué quelque 40 personnes avaient été secourues sur les lieux de la catastrophe, qui a frappé un village dépendant de la ville de Liupanshui, à 2300 kilomètres de Pékin, dans la province montagneuse du Guizhou.

La coulée de boue a enseveli 21 habitations mardi soir, et la télévision publique CCTV a diffusé des images de sauveteurs tentant de dégager des survivants d'un énorme monticule de terre. Deux enfants ainsi qu'une mère et son bébé figurent parmi les morts.

Les recherches continuent

Une école a été transformée en centre médical d'urgence, a rapporté Xinhua, et de «nombreuses équipes de sauveteurs et d'experts» recherchent les personnes encore portées disparues. Le gouvernement a affecté 30 millions de yuans (4,35 millions de dollars) aux opérations de recherches et au relogement des victimes de la catastrophe, selon la même source.

Des glissements de terrain surviennent régulièrement dans les zones rurales et montagneuses de Chine, en particulier pendant les fortes pluies. En août 2017, au moins 30 personnes avaient trouvé la mort dans deux glissements de terrain dans cette même province pauvre du Guizhou. (afp/nxp)