Giuliani sommé de livrer des documents aux élus

Les chefs démocrates de commissions parlementaires américaines ont exigé lundi de l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, qu'il leur livre des documents liés à l'affaire ukrainienne dans le cadre de leur enquête en vue d'une procédure de destitution contre le président républicain.

«Votre refus ou échec à respecter cette injonction constituera la preuve d'une entrave à l'enquête de la Chambre» des représentants en vue d'une procédure de destitution, écrivent les démocrates dans un communiqué le sommant de remettre les documents d'ici le 15 octobre.

NEW: Giuliani subpoenaed for Ukraine documents as next step in impeachment inquiry.



Giuliani admitted he asked the UKR govt to target former VP Joe Biden & stated more recently that he is in possession of evidence indicating that he was not acting alone.https://t.co/YYKD12cwZV