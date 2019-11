«Gilets jaunes» en nombre réduit pour l'acte 51

France Le mouvement des «gilets jaunes» est né l'automne passé d'une révolte contre une taxe sur le carburant. Un an après, il n'a toujours pas trouvé de débouché politique. Plus...

France Un journaliste spécialisé dans les mouvements sociaux avait fait un geste d'humeur lors d'une manifestation des «gilets jaunes» où il disait avoir été victime de violences policières. Plus...

France La mobilisation des «gilets jaunes» a été marquée par des échauffourées à Amiens et à Besançon entre la police et les manifestants. Plus...