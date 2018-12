«Gilets jaunes»: des actions sporadiques avant l'Acte VI

Toujours «déterminés», mais essoufflés après plus d'un mois d'une mobilisation émaillée de violences, des «gilets jaunes» ont mené des actions sporadiques vendredi. Ils appellent à un nouveau samedi de manifestations, notamment au pied du château de Versailles.

????LES 70% DE FRANÇAIS QUI NOUS SOUTIENNENT, C’EST DEMAIN QU’IL FAUT ÊTRE DANS LES RUES ! Descendez avec votre gilets jaunes et rejoignez nous #GiletsJaunes #Acte6 J-1 #ActeVI — ACTE VI J-1 (@GiletsJaunesOf) 21 décembre 2018

Alors que les députés ont approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi les mesures d'urgence de dix milliards d'euros destinées à alléger la pression fiscale et accroître le pouvoir d'achat, revendications phares des «gilets jaunes», nombre d'entre eux ne semblaient pas encore prêts à cesser la contestation.

«On ne lui a pas apporté de cadeau, parce qu'il ne nous en a pas fait». A Toulouse, une trentaine de «gilets jaunes» déguisés se sont réunis pour célébrer à leur façon le 41e anniversaire du président Emmanuel Macron.

«On attend d'autres propositions, sur l'augmentation du pouvoir d'achat, la revalorisation des retraites, les handicapés - il n'en a pas parlé -, et surtout l'emploi», explique Christian, en costume de Père Noël.

Philippe pris à partie

Pour son premier déplacement en province depuis le début de la mobilisation, le Premier ministre Edouard Philippe a subi la colère des «gilets jaunes», tenus à l'écart de sa visite d'une coopérative fruitière dans la Haute-Vienne. «Macron, démission ! Ordure!», ont-ils crié de loin.

Dans la mairie, le chef du gouvenrement a rencontré une quarantaine de maires des communes alentour, ainsi que cinq gilets jaunes choisis par le maire, en vue du «grand débat national» qui doit faire remonter les revendications d'un peu partout en France.

Il a confirmé que des conférences d'une centaine de citoyens tirés au sort seront associées aux remontées de ce débat. «L'idée, c'est de faire en sorte que les Français qui ne sont pas forcément les plus impliqués dans la vie et le débat public puissent donner leur avis sur le débat et sur les propositions.»

«On les aura pas, nous, les 100 euros! Et on a droit à rien!», a dénoncé une femme devant la mairie. «Parce qu'on va gagner deux euros de trop», complète son mari. Tous deux demandent «100 euros de plus», sur leur salaire et «pour tout le monde».

Ah les médias.... au JT de @TF1 ils croient vraiment qu’on a abandonné ... déjà à parler d’un samedi normal la semaine prochaine ???? Mais ils ont rien compris ils savent pas la tempête qui se prépare samedi 22 ! #Acte6 #GiletsJaunes J-6 #Révolution — ACTE VI J-1 (@GiletsJaunesOf) 16 décembre 2018

Manifestation à Versaillles

Dans ce contexte, pour le sixième samedi consécutif, des appels à manifester ont encore été lancés partout en France. L'une des figures du mouvement, Eric Drouet, appelle à se rendre samedi à Versailles, plutôt que Paris, ce qui a entraîné une fermeture exceptionnelle du domaine et du château. Plusieurs centaines de personnes pourraient répondre à cet appel, d'après le préfet des Yvelines.

Samedi «c'est Paris, forcément», affirmait à l'inverse un «gilet jaune» lorrain, qui souhaitait rester anonyme. «La colère monte. (...) On se tâte à se mettre à crier sérieusement».

Depuis le pic du 17 novembre, avec 282'000 manifestants, la mobilisation est en baisse. Jeudi, 3680 «gilets jaunes» se sont mobilisés dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur.

Débat au Sénat

A Paris, l'Assemblée nationale a approuvé par 153 voix contre 9 et 58 abstentions le projet de loi portant «mesures d'urgence économiques et sociales», après plus de treize heures de vifs débats. Le texte, examiné en procédure accélérée, est passé dans la foulée vendredi au Sénat.

Le président de la chambre haute, Gérard Larcher, a souhaité un «vote conforme» de cette assemblée à majorité de droite, ce qui permettrait l'adoption du texte avant les vacances parlementaires.

Ces mesures apportent «des réponses rapides, fortes et concrètes» à la crise des «gilets jaunes», «condition d'un apaisement» même si «cela ne suffira pas», a affirmé la ministre du Travail Muriel Pénicaud, présente aux côtés d'Agnès Buzyn (Santé). C'est plutôt un «trompe l'oeil» a dénoncé la gauche de la gauche.

«Vous pensez que vous allez régler le problème avec quatre mesures et un grand débat (...) il ne vous restera qu'à croiser les doigts pour que les gens s'en contentent», a répondu le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, lançant: «Vous allez avoir Noël aux ronds-points».

(ats/nxp)