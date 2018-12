Gilets jaunes: Trump tacle Macron sur le climat

Le président américain Donald Trump a ironisé mardi sur les concessions faites par son homologue français Emmanuel Macron aux «gilets jaunes» sur les taxes sur les carburants, estimant qu'elles démontraient que l'accord de Paris sur le climat était voué à l'échec.

«Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris soient tombés d'accord sur la conclusion à laquelle j'avais abouti il y a deux ans», a-t-il tweeté. «L'accord de Paris est fondamentalement mauvais car il provoque une hausse des prix de l'énergie pour les pays responsables, tout en donnant un blanc-seing à certains des pires pollueurs», a-t-il ajouté.

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 décembre 2018

Un peu plus tôt, il avait retweeté la théorie d'un un commentateur conservateur. «Il y a des émeutes dans la France socialiste en raison de taxes d'extrême gauche sur l'essence», écrit Charlie Kirk, créateur de l'organisation conservatrice Turning Point USA. «Les médias n'en parlent presque pas. L'Amérique est en plein boom, l'Europe brûle. Ils veulent cacher la rébellion de la classe moyenne contre le marxisme culturel», poursuit le jeune homme dans ce message auquel @realDonaldTrump offre la caisse de résonance de ses 55 millions d'abonnés sur Twitter. «Les gens scandent Nous voulons Trump dans les rues de Paris», ajoute-t-il, une affirmation qu'aucun élément concret ou témoignage sur le terrain ne vient corroborer.

There are riots in socialist France because of radical leftist fuel taxes



Media barely mentioning this



America is booming, Europe is burning



They want to cover up the middle class rebellion against cultural Marxism



“We want Trump” being chanted through the streets of Paris — Charlie Kirk (@charliekirk11) 4 décembre 2018

Selon les services de fact-checking de l'AFP, il semblerait que Charlie Kirk se soit basé sur une vidéo publiée le 2 décembre sur Twitter et relayée au moins 17'000 fois. Mais de toute cette évidence, cette vidéo, présentée comme ayant été filmée en France, vient en réalité de Londres, et date probablement de juin.

Il y a huit jours, le président américain avait déjà signifié, d'un tweet ambigu, qu'il suivait de près les manifestations à travers la France des «gilets jaunes», mouvement hétéroclite qui dénonce la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des taxes sur le carburant décidée par Emmanuel Macron. (afp/nxp)