«Gilets jaunes» IV: 1385 interpellations

Quelque 125'000 manifestants ont défilé en France samedi, lors quatrième grande journée de mobilisation des «gilets jaunes», a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui aussi annoncé 1'385 interpellations.

«Il y a eu 1'385 interpellations, à l'heure où je vous parle, et ce chiffre va encore progresser. Il y a eu 975 gardes à vue et ce chiffre va encore progresser», a déclaré le ministre depuis la place Beauvau. «C'est un niveau exceptionnel», a-t-il ajouté.

«Un point d'arrêt a été mis à l'escalade de la violence. Elle reste toutefois à un niveau certes contenu mais totalement inacceptable», a encore dit Christophe Castaner, qui s'est félicité du changement adopté dans la stratégie des forces de sécurité.

Ce «dispositif fondé sur la mobilité, la réactivité, a permis de briser la dynamique des casseurs», a-t-il dit. Pour la seule capitale, la préfecture de police a annoncé 920 interpellations dont 619 gardes à vue, un bilan établi à 19h30.

Le ministre de l'Intérieur a également fait état de 118 blessés du côté des manifestants, «liés à des accidents pour l'essentiel sur le domaine routier», et 17 blessés du côté des forces de l'ordre. Des chiffres à comparer aux 201 blessés côté manifestants et 284 côté forces de l'ordre samedi 1er décembre, a-t-il noté.

Macron veut proposer des mesures

Le Premier ministre Edouard Philippe a estimé samedi, quatrième grande journée de mobilisation des «gilets jaunes», qu'il fallait «retisser l'unité nationale», annonçant que le président Emmanuel Macron allait proposer des «mesures» en ce sens.

«Le dialogue a commencé» et «il faut désormais retisser l'unité nationale par le dialogue, par le travail, par le rassemblement», a déclaré le chef du gouvernement, lors d'une visite au ministère de l'Intérieur.

«Le président de la République s'exprimera. Il lui appartiendra de proposer les mesures qui viendront nourrir ce dialogue et qui permettront, je l'espère, à l'ensemble de la Nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux qui sont déjà là et qui vont continuer à se poser dans les années qui viennent», a-t-il ajouté, sans davantage de précisions.

Edouard Philippe a dit son «admiration pour les forces de l'ordre qui aujourd'hui encore ont fait respecter la loi face à des casseurs, à des individus qui ne venaient pas pour exprimer des opinions, mais bien souvent pour en découdre, provoquer, piller parfois».

«La vigilance et la mobilisation restent de mise car à Paris et dans certaines villes de province, des événements, des casseurs sont toujours à l'oeuvre et il convient donc de s'exprimer avec beaucoup de prudence», a-t-il souligné peu avant 20H00. Le chef du gouvernement a une nouvelle fois adressé «les remerciements du gouvernement à l'égard de tous ceux qui pendant la semaine et singulièrement ces derniers jours ont appelé au calme». «Les responsables politiques, syndicaux, associatifs, qui ont formulé ces appels au calme s'honorent», a-t-il insisté.

Des heurts épars

Les heurts ont eu lieu en plusieurs points distincts de la capitale : gaz lacrymogènes aux abords de la célèbre avenue des Champs-Elysées, la galerie commerciale chic du Drugstore de Publicis de l'avenue attaquée, des vitrines brisées sur plusieurs avenues avoisinantes, une barricade enflammée sur les Grands-Boulevards, etc... Comme la semaine dernière, des voitures et du mobilier urbain ont été incendiés, des vitrines saccagées et des magasins pillés.

Plusieurs journalistes ont été malmenés et même blessés lors des manifestations, dont plusieurs par des tirs de balles en caoutchouc, d'après des témoignages publiés par leurs médias ou diffusés via les réseaux sociaux.

Les manifestants étaient un peu moins nombreux que la semaine dernière à la même heure : 31'000 en France (contre 36'000 le 1er décembre), dont 8000 à Paris, selon le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nuñez.

Plusieurs ambassades avaient recommandé à leurs ressortissants d'être prudents en se déplaçant dans la capitale ou de reporter leur voyage.

«Temps pourri, gouvernement aussi»

La météo capricieuse n'a pas dissuadé les manifestants. «Le temps est pourri, le gouvernement aussi», scandaient une poignée de «gilets jaunes» remontant l'avenue de l'Opéra, alors qu'une petite pluie fine commençait à tomber sur la capitale. Ailleurs en France, les manifestations de «gilets jaunes» ont été nombreuses, dont certaines tendues, avec notamment des incidents à Bordeaux et Toulouse (sud-ouest), Saint-Etienne (centre) et Marseille (Sud) où des échauffourées ont éclaté sur la célèbre Canebière.

Plusieurs de ces manifestations ont fusionné avec les marches organisées parallèlement pour le climat, dans le cadre d'un appel international de dizaines d'associations et syndicats à l'occasion de la Conférence de l'ONU sur le climat qui se déroule en Pologne. Les «gilets jaunes», issus majoritairement des classes populaires et moyennes, se disent excédés par la politique fiscale et sociale d'Emmanuel Macron, qu'ils jugent injuste et qu'ils dénoncent depuis trois semaines, manifestant et organisant barrages filtrants et sit-in à travers le pays.

Une dernière photo (place de la République à Paris) sur ce samedi des causes communes du social et de l’écologie : « Fin du monde, fin de mois, mêmes coupables, même combat » #GiletsJaunes #MarchePourLeClimat pic.twitter.com/eJng3FQA21 — Edwy Plenel (@edwyplenel) 8 décembre 2018

Le recul du gouvernement sur la hausse des taxes sur le carburant, revendication première des gilets jaunes, n'a pas permis d'apaiser un mouvement particulièrement défiant à l'égard des élites politiques et des partis traditionnels. (afp/nxp)