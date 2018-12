Gilets jaunes: 36'000 manifestants mobilisés

La journée de mobilisation des «gilets jaunes» réunissait samedi à midi moins de 36'000 manifestants dans toute la France et 5'500 à Paris où des heurts ont éclaté, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe.

La première journée nationale d'action le 17 novembre avait rassemblé 282'000 personnes, et la deuxième 106'000, dont 8'000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

That's impressive: #YellowVests protect the flame of the Unknown Soldier at the #ArcDeTriomphe against #Macron's fascist regime forces #Paris #YellowVests #France #ChampsElysees #GiletsJaunes #resistance #1erDecembre ?pic.twitter.com/znpHRGseCR