Georgie: dix écoliers blessés à la chevrotine

Dix enfants ont été blessés par des décharges de chevrotine dans une école primaire du sud-est des Etats-Unis, ont rapporté les autorités locales, un nouveau fait divers impliquant des victimes de tirs dans un lieu éducatif en Amérique.

NEW INFORMATION: Children's Healthcare of Atlanta confirms they treated 9 children for injuries, following reports of 10 children shot with a BB or pellet gun outside of Wynbrooke Elementary.