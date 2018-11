Georges Tron acquitté: le Parquet fait appel

Le parquet général a annoncé mardi faire appel de l'acquittement de l'ex-secrétaire d'État Georges Tron ainsi que de celui de son ex-adjointe à la mairie de Draveil Brigitte Gruel, accusés de viols et d'agressions sexuelles par deux plaignantes.

Lors de leur procès qui s'est achevé jeudi devant les assises de Seine-Saint-Denis, l'avocat général avait requis six et quatre ans de prison contre les deux accusés, cinq ans d'inéligibilité et leur inscription sur le fichier des délinquants sexuels, rappelle le parquet général dans un communiqué. (afp/nxp)