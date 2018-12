Geoffrey Rush visé par de nouvelles accusations

L'actrice australienne Yael Stone, à l'affiche de la série «Orange is the New Black», a porté des accusations de comportement déplacé contre son compatriote Geoffrey Rush. C'est la seconde actrice australienne à porter des accusations de ce type contre le comédien.

Dans un article publié par le New York Times, elle cite des faits qui se sont produits, alors qu'ils jouaient dans une pièce de théâtre à Sydney, en 2010 et 2011. Selon ses accusations, Geoffrey Rush a dansé «totalement nu» devant elle dans les loges du théâtre et s'est servi d'un miroir pour la regarder tandis qu'elle prenait une douche.

«Je pense qu'il faisait cela avec une intention joueuse, mais la conséquence, c'est que je ne me sentais nulle part en sécurité et à l'abri des regards», dit-elle au New York Times. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de l'avocat de l'acteur.

Dans un communiqué diffusé par le New York Times, Geoffrey Rush indique que les allégations de l'actrice sont «incorrectes et dans certains cas totalement sorties de leur contexte». «Si je lui ai causé de l'anxiété, je le regrette sincèrement et profondément», ajoute-t-il. Contactée par Reuters, l'agent de Yael Stone en Australie a déclaré que sa cliente confirmait ses propos tels que repris par le journal américain.

Une autre comédienne australienne a accusé l'acteur de comportement déplacé, alors qu'ils étaient tous deux à l'affiche d'une production du Roi Lear en 2015-2016. Rush a intenté un procès en diffamation contre le journal à l'origine de ces premières accusations. Le verdict est attendu pour le début de l'année prochaine. (ats/nxp)