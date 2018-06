Gaza: un abus de mémoire

En 1968, un an après la guerre des Six Jours, le fameux général israélien Moshe Dayan prononçait des mots forts au pied de la tombe d’un soldat de Tsahal tué à Gaza: «N’accusons pas ceux qui ont tué ce garçon et ne nous plaignons pas de leur haine. Cela fait huit ans qu’ils vivent dans des camps de réfugiés à Gaza, tandis que nous, ici, sous leurs yeux, sommes en train de nous approprier les terres et les villages dans lesquels ils vivaient, eux et leurs ancêtres.» Ce commentaire plein de lucidité semble provenir d’une autre planète.

Cinquante ans plus tard, au moment même où l’administration Trump vient de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, la situation dans la bande de Gaza est pire que jamais. Dans ce ghetto sous occupation et blocus israéliens, les gens vivent un enfer. Le bilan des violences de ces dernières semaines se monte à plus de 120 morts et 13 000 blessés palestiniens. Selon le CICR, très actif sur place depuis trop longtemps, «3600 blessés ont été atteints par des tirs à balles réelles, en grande partie aux membres inférieurs». Parmi cette masse de jeunes manifestants estropiés, combien seront amputés, combien garderont des séquelles à vie? Et surtout, quelles perspectives pour cette population martyrisée?

Avec près de deux millions d’habitants dont la moitié de moins de 15 ans, Gaza détient deux records du monde: celui du plus fort taux de croissance démographique et celui de la plus importante densité de population, soit 4000 habitants au kilomètre carré! Chômage endémique, pauvreté et insalubrité complètent ce tableau à la Jérôme Bosch. Sur le plan politique, le processus de paix est en ruine, miné par la radicalisation des parties au conflit. Ce dernier épisode sanglant est attisé par plusieurs logiques de négation.

D’abord la négation littéralement physique de jeunes manifestants, fauchés par des tireurs israéliens.

D’autre part par la négation par le Hamas du droit d’Israël à l’existence et à la sécurité, source de tension constante.

Enfin, il y a la négation de la mémoire de la «Nakba», ce mot arabe signifiant «catastrophe» et qui constitue pour les Palestiniens la référence à leur exode provoqué par la création de l’État d’Israël le 15 mai 1948. Il faut se rappeler qu’en mars 2011, la Knesset a mis la Nakba hors la loi, interdisant du même coup toute mention de l’expulsion des Palestiniens sur laquelle se fonde «le droit au retour» soutenu par diverses résolutions de l’ONU.

Réécrire l’Histoire est une vieille tentation des États animés par la toute-puissance. Pour le gouvernement actuel d’Israël, cette réécriture vise à rétablir un récit mythifié de sa naissance, et pourquoi pas à rendre invisible et introuvable à long terme tout accord de paix? Une stratégie de l’oubli que devrait méditer Ignazio Cassis avant sa prochaine déclaration sur ce sujet…

L’historien Ernest Renan fait écho à ce refoulement de mémoire dans une conférence sur la nation en 1882 à la Sorbonne: «L’oubli et je dirais même l’erreur historique sont un facteur essentiel de la création d’une nation, et c’est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger.» Peut-être, mais attention au retour du refoulé!

