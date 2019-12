Fusillade près du siège du FSB à Moscou, un mort

Un agent du Service fédéral de sécurité russe (FSB) a été tué jeudi et cinq personnes ont été blessées dans une attaque commise par un homme armé près du siège de cette institution à Moscou, selon les autorités qui assurent que le suspect a été «neutralisé».

«Un inconnu a ouvert le feu près du n°12 rue Bolchaïa Loubianka, il y a des blessés. Son identification est en cours, le criminel a été neutralisé», a indiqué le service de presse du FSB aux médias d'Etat russe.

«Un agent du service est mort», a ensuite indiqué la même source. Le ministère de la Santé a de son côté fait état de cinq blessés, après avoir annoncé plus tôt que deux agents du FSB avaient reçu «de blessures extrêmement graves».

Le terme «neutralisé» signifie généralement dans le jargon policier russe qu'un assaillant a été tué. Le président russe Vladimir Poutine a été informé de la situation, selon son porte-parole Dmitri Peskov, cité par Tass.

L'échange de tirs a eu lieu jeudi soir aux abords immédiats du siège du FSB, un des héritiers du KGB soviétique, en plein centre de Moscou, à une dizaine de minutes à pied de la place Rouge et du Kremlin.

Les circonstances de l'attaque restent floues, mais selon les agences de presse d'Etat, citant le FSB, l'assaillant n'est pas entré dans le bâtiment des services secrets.

The special forces arrived at the site of the shootout in Moscow. Video: Dmitry Shvets / @mediazzzona

"attacker looks like you",- newly arrived officers instructed (same clothes=tactical clothes)

https://t.co/s8sE1ugVTZ #Russia pic.twitter.com/7ZcX2w9eWz