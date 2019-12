Fusillade mortelle sur la base de Pearl Harbor

Un marin américain a tué deux personnes par balles et en a blessé une troisième mercredi sur le chantier naval de la base militaire de Pearl Harbor, à Hawaï, avant de se suicider, a indiqué un responsable de la marine.

Les deux morts sont des employés civils du ministère américain de la Défense, de même que le blessé qui a été hospitalisé et se trouve dans un état «stable», a précisé le contre-amiral Robert Chadwick. La fusillade a eu lieu vers 14H30 locales (01h30 en Suisse jeudi) sur le chantier naval de la base, haut lieu de l'histoire militaire américaine, ont précisé les autorités.

UPDATE: At least 2 people are dead and 1 injured in stable condition from the Pearl Harbor Naval Shipyard shooting, according to Rear Adm. Robert Chadwick.



The shooter was a USS Columbia sailor who also died of a self-inflicted gunshot wound #PearlHarbor #JBPHH pic.twitter.com/PxnklxloRo — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 5, 2019

Le tireur a été «provisoirement» identifié comme un marin basé sur le sous-marin nucléaire d'attaque USS Columbia, a ajouté Robert Chadwick, précisant qu'il s'était «apparement» suicidé. Un témoin, cité par les médias locaux, a de son côté affirmé avoir vu ce marin se tirer une balle dans la tête. Selon ces mêmes médias, l'incident s'est produit à proximité de l'USS Columbia, en cale sèche pour réparations au moment du drame.

Selon ces mêmes médias, l'incident s'est produit à proximité de l'USS Columbia, en cale sèche pour réparations au moment du drame. La chaîne de télévision locale Hawaii News Now a interrogé un témoin qui se trouvait sur la base au moment des faits et a entendu des bruits. «J'ai reconnu que c'était des tirs», a-t-il expliqué. «J'ai regardé à temps pour voir le tireur... retourner l'arme contre lui».

#BREAKING: U.S. military officials say two of the shooting victims involved in the Pearl Harbor Naval Shipyard shooting have died. https://t.co/TNk6jCzHqx — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) December 5, 2019

Un porte-parole de la Maison blanche a indiqué que le président Donald Trump avait été informé de la fusillade. Cette fusillade intervient à trois jours des commémorations de l'attaque de Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, le Japon attaquait par surprise cette base militaire, détruisant une partie de la flotte américaine du Pacifique et poussant les États-Unis à entrer dans le Seconde Guerre mondiale. La base accueille toujours des troupes de la Navy et de l'Air Force.

Joint Base Pearl Harbor-Hickam security forces responded to a reported shooting at a dry dock at @PHNSYIMF. Initial reports indicate the shooter & two shipyard civilian employees are deceased, & one shipyard civilian is in stable condition at a local hospital. 1/5 #PearlHarbor — Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019

Les États-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades dans un pays où le deuxième amendement à la Constitution mentionne un droit «du peuple» à détenir et porter des armes et où les balles ont fait près de 40'000 morts -suicides inclus- en 2017. (afp/nxp)