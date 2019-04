Fusillade dans une synagogue, un mort

Une personne est morte et trois autres ont été blessées samedi lors d'une fusillade dans la synagogue Chabad de Poway, au nord de San Diego, a indiqué le maire de cette ville du sud de la Californie. Il a été interpellé.

«Nous avions quatre blessés par arme à feu et une des personnes est décédée», a précisé le maire Steve Vaus à la chaîne de télévision MSNBC. Il a ajouté que le rabbin avait été blessé à la main et que la vie des autres blessés n'était pas menacée.

«Un homme a été arrêté pour interrogatoire en relation avec des tirs à la synagogue Chabad of Poway, au nord de San Diego», avait tweeté peu avant le sheriff du comté de San Diego, Bill Gore.

Be aware of increased law enforcement activity in the 16000 block of Chabad Way as @SDSOPoway Deputies investigate reports of a man with a gun. Please stay clear of the area and allow deputies to safely do their job. Thank you for your patience and cooperation. pic.twitter.com/wuHYb57BW0