Fusillade dans un lycée près de Los Angeles

Plusieurs personnes ont été atteintes par balle jeudi après l'irruption dans un lycée en banlieue nord de Los Angeles d'un tireur toujours en fuite, ont rapporté les autorités locales.

WATCH #LIVE: Multiple people have been have been shot at Saugus High School in Santa Clarita, prompting schools in the area to be placed on lockdown and a massive response from sheriff's deputies and paramedics. https://t.co/fEfbR7yJuh — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 14, 2019

Tireur vêtu de sombre

Il y a «plusieurs victimes» au lycée Saugus, dans la ville de Santa Clarita, a indiqué sur son compte Twitter cette municipalité californienne.

ALERT: PLEASE AVOID THE AREA OF SAUGUS HIGH SCHOOL ON BOUQUET CANYON ROAD. A POSSIBLE SHOOTING HAS BEEN REPORTED AND EMERGENCY UNITS ARE RESPONDING. pic.twitter.com/uljpLjAyNZ — Santa Clarita City (@santaclarita) November 14, 2019

Le tireur présumé serait de sexe masculin, de «type asiatique» et vêtu de sombre. Le shérif du comté de Los Angeles a appelé les habitants de la zone à rester chez eux et à verrouiller leur porte.

If you live in neighborhood s anywhere near Saugus High, PLEASE LOCK DOORS and stay inside. If you see suspect, male dark clothing, in backyards, etc. CALL 911 — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

Elèves évacués

Les élèves du lycée Saugus ont été évacués en file indienne, parfois les mains en l'air. Plusieurs établissements aux alentours ont été placés par mesure de sécurité en état de confinement.

Students evacuate after shooting at Saugus High School in Santa Clarita, California. https://t.co/D6PjO6Y4F7 pic.twitter.com/YD3iGA7Ol5 — NBC News (@NBCNews) November 14, 2019

Les bilans provisoires des personnes touchées étaient variables selon les médias, allant de trois à sept personnes.

Les Etats-Unis ont été le théâtre ces dernières années de plusieurs tueries en milieu scolaire qui ont choqué l'opinion publique sans véritablement remettre en cause la libre prolifération des armes à feu dans le pays.

(afp/nxp)