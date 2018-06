Fusillade dans un festival, un mort et vingt blessés

Un suspect est décédé et au moins 20 personnes ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une fusillade qui a éclaté à Trenton, la capitale de l'Etat du New Jersey, pendant un festival d'art nocturne, a indiqué le procureur local.

Breaking: Mass shooting incident in Trenton, NJ — Trenton City officials say multiple people were shot at a 24-hour all night art event. Witnesses report a fight and gunshots around 2:50am, crowds running out of Roebling Market. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/x1UERcMWYF — Randy Gyllenhaal (@RandyGyllenhaal) June 17, 2018

Un suspect mort, un autre arrêté

Selon le procureur du comté de Mercer, Angelo Onofri, «plusieurs personnes ont ouvert le feu» dans le bâtiment accueillant l'évènement, peu avant 03 heures du matin (07H00 GMT).

Un des suspects, un homme de 33 ans, est décédé, a-t-il précisé lors d'un point de presse organisé tôt dimanche matin, sur les lieux.

Un autre suspect a été arrêté, a-t-il ajouté.

Au total, vingt personnes ont été blessées et «plusieurs armes ont été retrouvées sur les lieux», a déclaré M. Onofri.

Dans un état critique

Selon une correspondante locale de la chaîne CBS, le bilan aurait depuis grimpé à 22 blessés, dont quatre seraient dans un état critique.

Aucun détail sur les raisons pour lesquelles la fusillade a éclaté, ni la façon dont elle s'est déroulée, n'a été immédiatement fourni.

Ce festival d'art, intitulé «Art All Night» et organisé chaque année depuis 12 ans à Trenton - une ville de 85.000 habitants à une centaine de kilomètres au sud de New York - devait durer 24 heures, à partir de samedi 15 heures.

Among the injured at the Art All-Night Trenton event was a 13-year-old boy in critical condition.https://t.co/3RC8v26Xnt pic.twitter.com/04z6VNM7WK — New Straits Times (@NST_Online) June 17, 2018

Festival annulé

«C'est avec grand regret que nous annonçons que le reste du festival est annulé en raison des tragiques évènements de la nuit», ont indiqué dimanche matin les organisateurs du festival sur leur page Facebook.

Ils ont indiqué «ne pas avoir beaucoup de réponses à ce stade» sur les causes et le déroulement de la fusillade.

(afp/nxp)