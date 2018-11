Fusillade dans un bar en Californie: treize morts

Un homme armé a ouvert le feu mercredi soir dans un bar-discothèque bondé de Thousand Oaks, près de Los Angeles dans le sud de la Californie, tuant douze personnes avant de lui-même trouver la mort, ont annoncé les autorités locales.

Breaking: Witness says that a man shot a security guard before entering Borderline Grill and Bar in Thousand Oaks, California, then set off a ‘smoke’ device and started shooting people inside. The bomb squad and FBI are on the scene. pic.twitter.com/lMM1ZeXNjj — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 8 novembre 2018

L'homme avait fait irruption dans le Borderline Bar and Grill, qui accueillait au moment du drame une soirée étudiante à laquelle «plusieurs centaines» de jeunes devaient prendre part, a déclaré le capitaine Garo Kuredjian, des services du shérif du comté de Ventura.

Le shérif du comté de Ventura Geoff Dean a indiqué, lors d'une conférence de presse, que 12 personnes avaient été tuées lors de cette fusillade, dont un policier intervenant sur les lieux. Le tireur est également mort, a-t-il ajouté, précisant qu'il ne le comptabilisait pas parmi les victimes.

#OaksInc: Ongoing active shooter incident reported at Borderline in @CityofTO . Please stay away from area. Active law enforcement incident. Multiple injuries reported. Details still being determined. Multiple ambulances requested. @VCFD pic.twitter.com/4X3b8KMisc — VCFD PIO (@VCFD_PIO) 8 novembre 2018

A 03h00 heure locale, le bilan comprenait en outre un nombre indéterminé de blessés, admis dans plusieurs hôpitaux de la région, a-t-il indiqué. Le shérif n'a pas pu préciser à ce stade si le tireur avait été abattu par les forces de l'ordre ou s'il avait retourné son arme contre lui.

L'identité du tireur et ses motifs restaient également indéterminés mais plusieurs témoins qui se trouvaient dans le Borderline Bar and Grill ont décrit un «homme en manteau noir», «barbu» et tenant une arme de poing de gros calibre.

Un témoin non identifié cité par le Los Angeles Times a indiqué qu'un homme était entré dans le bar vers 23h30 et avait commencé à tirer avec un «pistolet noir». «Il a beaucoup tiré, au moins une trentaine de fois, j'entendais encore des coups de feu alors que tout le monde avait quitté le bar», a ajouté ce témoin cité par le LA Times.

One man outside Borderline Bar & Grill said he hadn't heard from all of his friends who'd been inside yet, but that he wasn't too worried.



"A lot of my friends survived Route 91,” he said. "If they survived that, they will survive this.” https://t.co/1DFIBM4BIv — Los Angeles Times (@latimes) 8 novembre 2018

D'autres témoins ont dit que le tireur avait lancé une grenade fumigène. Selon l'un d'eux, interrogé par la télévision CNN mais visiblement en état de choc, le tireur est entré par la porte principale du bar, tirant sur un vigile, puis sur une jeune femme tenant le guichet d'accueil.

La plupart des témoins cités par les médias américains, en majorité des étudiants des nombreuses universités de cette banlieue résidentielle de Los Angeles, décrivent des scènes de panique après les premiers coups de feu.

«Tout le monde s'est jeté au sol très rapidement. Tout le monde voulait sortir le plus vite possible», a déclaré à l'AFP une jeune femme, qui s'est elle-même enfuie avec une amie par la fenêtre de la cuisine.

Les Etats-Unis sont régulièrement le théâtre de fusillades visant des lieux publics, la dernière en date ayant fait onze morts dans une synagogue de Pittsburgh. (afp/nxp)