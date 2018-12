Le marché de Noël de Strasbourg vire au drame

Une fusillade a fait deux morts et onze blessés dont 7 en urgence absolue sur le Marché de Noël de Strasbourg, ont indiqué police et préfecture. Un assaut serait en cours contre le tireur qui s'est retranché dans une maison. Une «piste terroriste est évoquée».

Selon BFM TV, le bilan de la fusillage est monté à quatre morts.

D'après la police, le tireur a été blessé par des militaires de l'opération Sentinelle avant de prendre la fuite. Un assaut est en cours contre l'homme dans une maison du quartier de Neudorf où il est retranché, selon le quotidien «Les dernières nouvelles d'Alsace».

Une fusillade serait en cours à Strasbourg https://t.co/L0oKrRY2y4 via @rtbfinfo — INS sprl (@InsSprl) 11 décembre 2018

Le tireur a été identifié, il est connu pour des faits de «droit commun», a indiqué le ministre de l'intérieur Christophe Castaner. La préfecture a précisé qu'il était fiché «S». Selon une source proche du dossier, le tireur devait être interpellé mardi matin par les gendarmes.

La section antiterroriste du parquet de Paris a décidé de se saisir des faits, a annoncé de son côté le parquet.

Marché protégé

Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg qui a connu dans le passé des menaces d'attentat, est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance. La ville abrite par ailleurs le siège du Parlement européen.

DIRECT - Fusillade à Strasbourg : des blessés dans le centre villehttps://t.co/fctdTP27cj via France Bleu — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) 11 décembre 2018

«Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg. Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation», a tweeté Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg.

Centre bouclé

La «Grande Ile», le centre historique de Strasbourg, a été entièrement bouclé par les forces de l'ordre qui ont invité les passants à se mettre à l'abri, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des militaires en armes, des policiers et des véhicules de secours ont afflué vers le lieu de la fusillade.

Des témoins ont indiqué avoir entendu plusieurs coups de feu aux alentours de 20h00. La foule qui se pressait dans les rues les a quittées précipitamment.

«Plusieurs coups de feu»

«On a entendu plusieurs coups de feu, trois peut-être, et on a vu plusieurs personnes courir. L'une d'elles est tombée, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a trébuché ou parce qu'elle a été touchée. Les gens du bar ont crié 'ferme, ferme' et le bar a été fermé», a raconté un témoin joint par l'AFP et confiné dans son appartement.

« Le tireur n’a pas été neutralisé et n’est pas encore localisé. Le périmètre de sécurité est en cours d’installation », a indiqué au Monde une source policière. https://t.co/ywjnWxnDMA — Le Monde (@lemondefr) 11 décembre 2018

Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dit être en train de suivre «la situation au centre de veille du ministère de l'Intérieur» avec le secrétaire d'Etat Laurent Nunez. «Nos services de sécurité et secours sont mobilisés. Ne propagez pas de rumeurs et suivez les conseils des autorités», ajoute le tweet.

Le président Emmanuel Macron a demandé à M. Castaner de se rendre rapidement sur place, a-t-on appris auprès de la présidence.

#URGENT fusillade à Strasbourg. Il paraît qu'il y a des morts. On ne sait pas qui pourquoi https://t.co/XHZJUsVLpG — Fatih Karakaya (@GundemFransa) 11 décembre 2018

(afp/nxp)