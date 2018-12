Fusillade au Marché de Noël de Strasbourg

Une fusillade a fait trois morts et une dizaine de blessés mardi soir sur le Marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-est de la France, où les forces de l'ordre recherchaient toujours le tireur en fuite, «identifié» par les autorités qui ont ouvert une enquête antiterroriste.

«A partir de 19h50 (18h50 GMT), un homme, sur trois points de la ville, a semé la terreur. Il a tué 3 personnes et blessé 12 personnes, dont 6 sont en urgence absolue», a-t-il poursuivi sans dévoiler son identité.

De son côté, la Préfecture du Bas-Rhin a fait part dans la nuit d'un bilan provisoire de trois personnes décédées, 5 blessés graves et 6 blessés légers.

Des secouristes interviennent après la fusillade près du Marché de Noël de Strasbourg #AFP par @AFPphoto pic.twitter.com/3CgmsGyUQ5 — Agence France-Presse (@afpfr) 11 décembre 2018

L'assaillant est fiché «S» (pour Sûreté de l'Etat) et il était «activement recherché par les forces de l'ordre» dans la soirée, a souligné la préfecture du département qui invitait les personnes présentes à Strasbourg à «rester confinées».

[A chaud] Attaque meurtrière de Strasbourg : le suspect devait être interpellé ce mardi matin par les gendarmes dans le cadre d’un homicide lié à une tentative de braquage, selon une source proche de l'enquête. https://t.co/GOSn6Yt4zb — Libération (@libe) 11 décembre 2018

Avant de s'enfuir, l'auteur des coups de feu a été blessé par une patrouille de soldats de l'opération Sentinelle qui sécurisent le Marché de Noël de Strasbourg. Selon l'état-major des armées, un soldat a été blessé légèrement à une main par ricochet d'un tir de l'assaillant.

Natif de Strasbourg et âgé de 29 ans, il devait être interpellé mardi matin par les gendarmes pour une tentative d'homicide, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP. D'autres personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Il est connu pour des faits de «droit commun», a précisé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, immédiatement dépêché sur place par le président Emmanuel Macron.

#Strasbourg : je suis la situation au centre de veille du Ministère de l’intérieur avec @NunezLaurent.

Nos services de sécurité et secours sont mobilisés.

Ne propagez pas de rumeurs et suivez les conseils des autorités. pic.twitter.com/v9FdlFC0tN — Christophe Castaner (@CCastaner) December 11, 2018

Le chef de l'Etat s'est rendu peu après minuit à la cellule de crise interministérielle activée par le Ministère de l'intérieur. Le Parquet de Paris a parallèlement ouvert une enquête pour «assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle».

«Parlement européen confiné»

«Combien d'attentats commis par des fichés «S» devons-nous encore subir avant d'adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme?» s'est indigné le chef du parti Les Républicains (droite), Laurent Wauquiez.

Combien d’attentats commis par des fichés «S» devons-nous encore subir avant d’adapter notre droit à la lutte contre le terrorisme? Qu’attendons-nous pour enfin livrer bataille pour éradiquer l'intégrisme qui nous a déclaré la guerre? #Strasbourg https://t.co/CclSgQzXQZ — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) December 11, 2018

Le traditionnel Marché de Noël de Strasbourg avait fait l'objet d'un projet d'attentat en décembre 2000. Il est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance.

La ville abrite par ailleurs le siège du Parlement européen, actuellement en session, qui a été entièrement bouclé à l'annonce de la fusillade, selon un journaliste de l'AFP sur place. Eurodéputés, employés et journalistes étaient tous confinés dans le bâtiment, a-t-il ajouté.

La première ministre britannique, Theresa May, s'est dite dans un tweet «choquée et attristée par la terrible attaque de Strasbourg». «Mes pensées sont avec tous ceux qui ont été frappés et le peuple français.»

Shocked and saddened by the terrible attack in Strasbourg. My thoughts are with all of those affected and with the French people. — Theresa May (@theresa_may) December 11, 2018

«Nous pleurons les personnes tuées et nous sommes par les pensées avec les blessés», a réagi de son côté Twitter le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert, également «bouleversé».

Erschüttert über die schreckliche Nachricht aus #strasbourg. Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen steckt: Wir trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und Wünschen bei den Verletzten. Hoffentlich gerät niemand mehr in Gefahr. — Steffen Seibert (@RegSprecher) December 11, 2018

«Pendant des années, en tant que député européen, cette ville a été chez moi. Et ces marchés étaient un moment de joie pour tous. Une prière pour les victimes, mais les prières ne suffisent plus. Mon engagement [...] est et sera total pour que les terroristes soient débusqués, bloqués, éliminés, en Europe et dans le monde, par tous les moyens licites nécessaires», a déclaré le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, actuellement en visite en Israël.

En décembre 2016, le Marché de Noël de Berlin avait été visé par un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe État islamique qui avait fait douze morts.

«Plusieurs coups de feu»

La «Grande Ile», le centre historique de Strasbourg, a été entièrement bouclée par les forces de l'ordre qui ont invité les passants à se mettre à l'abri, a constaté un journaliste de l'AFP. Des militaires en armes, des policiers et des véhicules de secours ont afflué vers le lieu de la fusillade.

Des témoins ont indiqué à l'AFP avoir entendu plusieurs coups de feu aux alentours de 19h GMT. La foule qui se pressait dans les rues les a quittées précipitamment. «On a entendu plusieurs coups de feu, trois peut-être, et on a vu plusieurs personnes courir. L'une d'elles est tombée, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a trébuché ou parce qu'elle a été touchée. Les gens du bar ont crié ferme, ferme et le bar a été fermé», a raconté un témoin joint par l'AFP et confiné dans son appartement.

Cette fusillade intervient alors que la France vit sous une menace terroriste élevée depuis la vague d'attentats djihadistes sans précédent qui a fait 246 tués depuis 2015.

La France a été frappée deux fois cette année au cours d'attaques qui ont fait cinq morts. Le dernier a succombé à une attaque au couteau menée par Khamzat Azimov, assaillant de 20 ans abattu par la police dans le quartier touristique de l'Opéra à Paris, le 12 mai 2018.

La précédente attaque s'était produite le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (sud). Dans son périple meurtrier, Radouane Lakdim, un délinquant radicalisé de 25 ans, avait volé une voiture à Carcassonne dont il avait abattu le passager et blessé le conducteur. Il était ensuite entré dans un supermarché à Trèbes où il avait tué un boucher, un client ainsi qu'un gendarme qui s'était offert comme otage à la place d'une femme.

L'attaque de Strasbourg intervient en pleine crise des «gilets jaunes», qui protestent contre la politique sociale du gouvernement. Mardi soir, sur une page Facebook annonçant un «Acte V» des manifestations samedi, certains évoquaient une «manipulation» de l'Etat ou «un soi-disant attentat».

« Le tireur n’a pas été neutralisé et n’est pas encore localisé. Le périmètre de sécurité est en cours d’installation», a indiqué au «Monde» une source policière. https://t.co/ywjnWxnDMA — «Le Monde» (@lemondefr) 11 décembre 2018

(afp/nxp)