Fusillade à Toronto: 2 morts et 13 blessés

Quatorze personnes ont été touchées lors d'une fusillade hier soir à Toronto, la métropole économique canadienne. Une femme est décédée des suites de ses blessures. Une fillette est dans un état critique. Le tireur présumé est mort.

Toronto Police Chief Saunders has updated media from scene. 14 victims were shot with a handgun. 1 female adult has died. 1 young girl in critical condition. Suspect is dead (not included in 14 victim total) Witnesses call 416-808-2222 Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 ^sm

Le chef de la police de la capitale de l'Ontario, Mark Saunders a communiqué ce bilan lors d'une conférence de presse puis via Twitter. Le tireur a perdu la vie à la suite d'un échange de coups de feu avec la police, a poursuivi M. Saunders, expliquant qu'il était trop tôt pour s'avancer sur ses motivations.

Les coups de feu ont été tirés dimanche soir vers 22h (heure locale) dans le quartier animé de Greektown. Les faits se seraient étalés sur plusieurs pâtés de maisons. Des témoins ont dit avoir entendu entre 15 et 20 coups de feu, et avoir vu plusieurs blessés étendus au sol dans un restaurant, selon un récit fourni par le Toronto Star.

At least nine shot, gunman dead in mass shooting in front of a Danforth Ave. restaurant in Toronto's Greektown #yyz https://t.co/jNWPv5Np4G pic.twitter.com/KEhfvpfSPe

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a affirmé sur Twitter être «de tout cœur avec les victimes de l'horrible acte de violence par arme à feu à Toronto». Il a aussi remercié tous ceux qui sont rapidement intervenus pour leur porter secours.

La présence policière avait été renforcée mi-juillet à Toronto en raison d'un «risque potentiel pour la sécurité». Depuis le début de l'année, Toronto a connu 212 fusillades, qui ont coûté la vie à 26 personnes, contre 188 échanges de coups de feu et 17 morts par armes à feu pendant la même période l'année dernière.

My heart goes out to the victims and loved ones of the horrific act of gun violence in Toronto. Thank you to all the first responders for acting quickly to help everyone affected.