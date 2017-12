Fusillade à Marseille: un mort et deux blessés

Un homme âgé de 26 ans a été tué et deux autres personnes ont été blessées lundi soir lors d'une fusillade dans un bar des quartiers nord de Marseille, a indiqué mardi une source judiciaire. La victime, qui a été atteinte par trois balles, est décédée avant l'arrivée des secours et les deux blessés, âgés de 23 et 39 ans, ont été hospitalisés.

Selon les premiers témoignages, une voiture avec deux hommes à son bord s?est arrêtée devant un bar du 15e arrondissement de Marseille. Le passager serait alors entré dans l'établissement et aurait ouvert le feu avec un calibre de 9 mm.

Il s'agirait d'un nouveau règlement de comptes, ce qui porte à treize le nombre de personnes tuées à Marseille dans ces conditions depuis le début de l'année. La plupart de ces règlements de comptes ont lieu sur fond de rivalité pour le contrôle du trafic de stupéfiants.

(ats/nxp)