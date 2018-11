Fumée dans le cockpit: un avion forcé d’atterrir

Un avion d'Austrian Airlines avec 161 passagers à bord a été contraint d'atterrir peu après son décollage en raison de la présence de fumée dans le cockpit, a indiqué mardi la compagnie autrichienne, confirmant une information du site spécialisé Aviation Portal.

Austrian Airlines flight #OS125 from Vienna (VIE) to Frankfurt (FRA) has just returned to Vienna shortly after departure https://t.co/bV9OuJRHHy pic.twitter.com/OXQlyOJToH