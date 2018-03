Fraudes et manipulations derrière le succès de Poutine

«Notre chasse aux fraudes, un petit pas vers une nouvelle Russie…» Dimanche matin, Valentina Degtiar a commencé très tôt sa journée de présidentielle. Le résultat était connu d’avance: Vladimir Poutine, après déjà dix-huit ans au pouvoir, a été réélu avec plus de 70% des voix et restera au Kremlin jusqu’en 2024.

Même si, surtout à Moscou, les irrégularités semblent avoir été moins nombreuses que par le passé, la victoire du président, fort d’une popularité réelle mais orchestrée par les autorités, est entachée par l’ampleur de l’opération électorale avant et pendant le scrutin. «Cela n’a pas été une vraie élection! Il n’y a pas eu de vrai débat. Vladimir Poutine n’a même pas clarifié son programme. Et le leader de l’opposition, Alexeï Navalny, n’a pas pu se présenter», regrette Valentina Degtiar, 62 ans, enseignante à la retraite.

Dimanche, parmi des milliers de simples bénévoles, elle avait décidé d’être observatrice dans un bureau de vote. «Pointer du doigt ce qui ne va pas, c’est notre participation aux changements du pays», souffle Valentina Degtiar, rencontrée à l’aube dans le froid glacial de Khimki.

Dans cette morne banlieue de Moscou, où se mêlent tours modernes et immeubles soviétiques, les autorités se sont mobilisées pour faire voter les quartiers dortoirs. Musiques, ballons, buffets, jeux et cadeaux… Les habituels zakouski (ndlr: hors-d’œuvre) des bureaux de vote attendaient les électeurs dans une ambiance joviale comme aux temps des consultations électorales soviétiques.

Booster la participation

Afin de booster la participation et d’assurer à Vladimir Poutine plus de voix que les 45 millions obtenues en 2012, les autorités n’ont pas manqué d’imagination dans les bureaux de vote. Des stands d’artisanat local attiraient l’œil et l’intérêt des électeurs. Etaient parfois organisées des distributions de cadeaux pour les jeunes familles et des prises de tension aux bras des plus âgés. Un peu partout, des référendums locaux parallèles, sur le choix des futures aires de jeu ou divers autres aménagements de quartier, ont assuré la présence des habitants.

«Une vraie caricature! Ce n’est pas une élection mais une manipulation pour nous faire participer à la réélection de Vladimir Poutine», peste une Moscovite, venue voter par dépit pour l’un des candidats libéraux téléguidés par le Kremlin. «Les autorités ont tout fait, avant et pendant le scrutin, pour que l’apathie après dix-huit ans de pouvoir ne sape pas la victoire de Poutine», explique Dmitrï Oreshkine, politologue indépendant. L’affaire de l’empoisonnement en Angleterre, présentée à Moscou comme une nouvelle «provocation» occidentale, a pu jouer un rôle dans cette mobilisation. «Les Russes ont perdu confiance dans presque toutes les institutions sauf… Vladimir Poutine. Sa popularité atteint toujours des sommets au moment des guerres: Tchétchénie, Géorgie, Ukraine…» rappelle Dmitrï Oreshkine. Le nouveau bras de fer avec Londres offrait donc un parfait contexte pour doper la participation et le vote Poutine.

«C’est un fait: cette présidentielle semble avoir connu moins de fraudes que les précédentes élections, a reconnu Ksenia Sobtchak, la controversée candidate de l’opposition libérale, créditée de moins de 2%. Mais c’est aussi un fait: Poutine et le Kremlin ont mobilisé l’électorat par tous les moyens.» L’ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections, a notamment cité des cas d’employeurs ou d’universités forçant employés et étudiants à voter sur leur lieu de travail ou d’étude, où leur participation a pu être contrôlée de près. D’autres électeurs ont dû photographier leur bulletin pour prouver leur participation.

Chasse aux fraudes

«Je n’ai pas voté et suis bien content de ne pas l’avoir fait!» ironise pour sa part Alexeï Navalny. Le leader de l’opposition, exclu du scrutin pour cause de condamnation judiciaire, a appelé au boycott. Mais, toute la journée, ses partisans se sont activés pour faire la chasse aux fraudes. Quelque 30 000 observateurs ont été déployés. «Les fraudes sont assez nombreuses, à un niveau auquel nous nous attendions», nous a confié Alexeï Navalny dans son QG à Moscou, qui centralise les irrégularités observées à travers le pays.

Certaines sont prouvées, vidéos à l’appui: des cas de bourrages d’urnes. D’autres restent à l’état de soupçons: l’arrivée groupée d’électeurs, étudiants ou travailleurs. Des observateurs se sont par ailleurs vu refuser l’entrée dans des bureaux de vote. Et, dans certaines régions, les taux de participation officiels sont bien plus élevés que les évaluations des représentants d’Alexeï Navalny sur place. (TDG)