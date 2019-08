«Foutez ces agents étrangers dehors», slame un groupe de rap chinois, pour lequel les manifestations à Hong Kong sont le résultat d'un complot des services occidentaux destiné à imposer par la force la démocratie au territoire autonome.

La chanson, diffusée sur internet par les médias inféodés au régime communiste, est la dernière création de la propagande de Pékin destinée à discréditer le mouvement en faveur de la démocratie à Hong Kong.

Accompagné d'un clip montrant des violences lors de manifestations dans l'ancienne colonie britannique, le morceau reprend l'accusation des médias chinois selon laquelle la contestation serait en fait une tentative de révolution téléguidée de l'extérieur.

«Hey démocratie! Il paraît qu'on allait te trouver au Moyen-Orient», scande en anglais le groupe de rap CD Rev. «Les gens jettent des bombes dans les rues, si c'est ce que tu veux, désolé, je ne suis pas d'accord», poursuit-il, comme en écho aux accusations de Pékin selon lesquelles les actes de violence à Hong Kong s'apparentent à du terrorisme.

#TrendingInChina: A #rap flow produced by CD Rev, a Chinese rap crew, busted open how Chinese millennials look at the so-called democracy behind riots in #HongKongpic.twitter.com/X5yI0WsWh0