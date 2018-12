Foule d'hommages pour George H.W. Bush

Le dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a rendu hommage samedi à l'ancien président américain George H.W. Bush, décédé la veille à l'âge de 94 ans, pour son rôle dans la fin de la Guerre froide et l'a qualifié de «véritable partenaire».

M. Gorbatchev, âgé de 87 ans, a exprimé ses «profondes condoléances» à la famille du 41e président américain ainsi qu'à tout le peuple américain.

Les deux hommes avaient acté la fin de la Guerre froide lors d'un sommet à Malte en décembre 1989, quelques semaines après la chute du Mur de Berlin, avec le soutien du président américain à la politique d'ouverture en Union soviétique, la perestroïka, initiée par M. Gorbatchev.

«C'était un véritable partenaire»

«Beaucoup de mes souvenirs sont liés à cet homme. Nous avons eu la chance de travailler ensemble à une époque d'énormes changements», durant laquelle «chacun était appelé à prendre de lourdes responsabilités», a ajouté M. Gorbatchev dans des commentaires cités par l'agence Interfax. «Cela a débouché sur la fin de la Guerre froide et de la course aux armements».

«C'était un véritable partenaire», a ajouté M. Gorbatchev en rendant hommage à la contribution de George H.W. Bush «à cette réalisation historique». Les deux dirigeants avaient signé en 1991 le traité Start I sur la réduction des armes stratégiques qui prévoyait de fortes réductions du nombre d'ogives nucléaires américaines et soviétiques.

Aucune réaction n'était disponible en fin de matinée auprès des responsables à Moscou ou au Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine participe au sommet du G20 en Argentine. La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova s'est refusé à tout commentaire dans l'immédiat.

«Il est aussi un architecte de l'unité allemande»

Plusieurs dirigeants allemands ont rendu hommage samedi à l'ancien président des Etats-Unis George H.W. Bush, décédé vendredi soir, en saluant son engagement «indéfectible» en faveur de la réunification allemande en 1989.

«L'Allemagne se souviendra toujours avec une profonde gratitude de son engagement indéfectible en faveur de la réunification allemande. L'unité allemande n'aurait pas été possible sans la confiance et l'amitié des États-Unis et de leur président», a estimé le président allemand Frank-Walter Steinmeier dans un télégramme de condoléances envoyé au président Donald Trump.

«Avec lui, les États-Unis d'Amérique ont perdu un homme d'État important. L'Allemagne pleure la perte d'un véritable ami», a-t-il poursuivi.

Wir trauern um Präsident George H.W. Bush, einen Freund der Deutschen. Seinen Beitrag zu unserer Wiedervereinigung werden wir nie vergessen. pic.twitter.com/qDHs4fOnNT — Steffen Seibert (@RegSprecher) 1 décembre 2018

Le porte-parole de la chancelière Angela Merkel, Steffen Seibert, a également regretté sur Twitter la disparition «d'un ami des Allemands» qui «n'oublieront jamais sa contribution» à la réunification du pays à la fin de la Guerre froide.

«En 1989, à l'heure du bouleversement, de l'épreuve, alors que les Blocs vacillaient et que leur affrontement qui durait depuis des décennies commençait à s'effriter, il a courageusement saisi l'occasion de mettre fin à la Guerre froide», a de son côté rappelé le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas.

«Il est aussi un architecte de l'unité allemande. Il l'a soutenue sans réserve dès le début. Nous ne l'oublierons jamais», a-t-il conclu.

«Un soutien sans faille de l'alliance avec l'Europe»

Emmanuel Macron a rendu hommage samedi à l'ancien président des Etats-Unis George H.W. Bush, décédé vendredi soir, en décrivant un «grand dirigeant et un soutien sans faille de l'alliance avec l'Europe».

Au nom du Peuple français, j’adresse mes condoléances à la nation américaine suite au décès de l’ancien président américain George Bush père. C’était un grand dirigeant et un soutien sans faille de l’alliance avec l’Europe. Nos pensées à sa famille et à ses proches. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 décembre 2018

«Au nom du Peuple français, j'adresse mes condoléances à la nation américaine suite au décès de l'ancien président américain George Bush père. C'était un grand dirigeant et un soutien sans faille de l'alliance avec l'Europe. Nos pensées à sa famille et à ses proches», a écrit le président français sur son compte Twitter.

President Bush was a true friend to the UK and the trusted counterpart and confidant of two Prime Ministers. His statesmanship, wisdom and friendship will be much missed and today we send our deepest condolences to his family and to the American people. — Theresa May (@theresa_may) 1 décembre 2018

We have lost a great American. Service defined President George H.W. Bush’s life, and he taught all of us about leadership, sacrifice and decency. We send our deepest sympathies to the Bush family. — Tim Cook (@tim_cook) 1 décembre 2018

President Bush has left us for one last flight but his destination isn't unknown. He's flying into the arms of the love of his life, Barbara. This evening, each of us should take a minute to look up and offer him a silent thanks. FULL STATEMENT: https://t.co/XbuFYztrmg — Arnold (@Schwarzenegger) 1 décembre 2018

(afp/nxp)