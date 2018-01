Forages dans l'Arctique: ONG déboutées

La justice norvégienne a débouté jeudi Greenpeace et deux autres ONG opposées à l'attribution par la Norvège de licences pétrolières dans l'Arctique. Cette affaire emblématique montre que la lutte contre le réchauffement se joue de plus en plus dans les prétoires.

Le tribunal d'Oslo a estimé que l'État norvégien n'avait pas violé la Constitution en octroyant en mai 2016 des concessions en mer de Barents à 13 groupes pétroliers, parmi lesquels le champion national Statoil, les américains Chevron et ConocoPhillips, et le russe Lukoil. Ce jugement est encore susceptible de faire l'objet d'un appel.

Conjointement avec les organisations Nature et Jeunesse et Campagne des Grands-Parents pour le Climat, Greenpeace avait traîné la Norvège en justice. Elle avait invoqué une récente disposition constitutionnelle qui garantit le droit de tous à un environnement sain.

Droit à un environnement sain

Les plaignants avaient aussi fait valoir que l'autorisation de nouvelles activités pétrolières dans l'Arctique, région a fortiori fragile, allait à l'encontre de l'Accord de Paris signé par Oslo en 2016. Celui-ci vise à limiter à moins de 2°C le réchauffement climatique.

Le tribunal d'Oslo reconnaît le droit de chacun à un environnement sain mais a conclu que l'attribution de licences d'exploration pétrolière ne violait pas ce droit. Le juge a notamment estimé que la Norvège ne pouvait être tenue pour responsable des émissions de gaz carbonique liées aux hydrocarbures qu'elle exporte dans d'autres pays. Le pays nordique est le plus gros producteur de pétrole et de gaz naturel d'Europe de l'Ouest. (ats/nxp)