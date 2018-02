«Folie onusienne» pour une demande de trêve

Lenteurs, drames, cinéma, dîner russe somptueux... Les négociations qui ont abouti samedi à une demande de trêve humanitaire en Syrie ont donné lieu à quatre jours de soubresauts à l'ONU. Certains prêteraient à sourire si le conflit n'était pas aussi sanglant.

L'histoire débute le 6 février: les organisations humanitaires en Syrie exigent une trêve immédiate pour acheminer de l'aide, notamment aux 400'000 civils reclus dans la Ghouta orientale, cette enclave rebelle dans la banlieue de Damas assiégée depuis cinq ans.

Deux jours plus tard, une première réunion du Conseil de sécurité de l'ONU s'achève par des mines fermées d'ambassadeurs. Moscou juge «irréalisable» un cessez-le-feu. Le lendemain, 9 février, le Koweït - président en exercice du Conseil de sécurité - et la Suède mettent un texte de résolution sur la table. Les négociations débutent.

«Au début, tout se passe bien, la Russie discute», raconte un diplomate. Dix jours plus tard, soit au début de cette semaine, le ton se durcit. Les bombardements, notamment sur les hôpitaux, dans la Ghouta redoublent. Et «ce n'est pas un hasard», souligne-t-il. Sous la pression d'images de plus en plus terrifiantes, le Koweït et la Suède finalisent mercredi un texte et appellent à un vote, mais sans donner de date précise. Certains diplomates s'énervent à New York. «Si on en avait été les auteurs, y'a beau temps qu'on aurait demandé un vote avec une date», s'indigne par exemple l'un d'eux.

Menu sibérien

Jeudi 22 février: vote ou pas ? Non, juste une réunion «d'échanges» voulue par la Russie, qui propose de nouveaux amendements, dont certains sont jugés «inacceptables» par les Occidentaux, comme celui requérant l'aval du régime de Damas pour tout convoi humanitaire.

L'ambassadeur français François Delattre s'insurge contre l'incurie: «Prenons garde que la tragédie syrienne ne soit pas aussi le tombeau des Nations unies !», clame-t-il. Fin 2016, c'était la même chose pour Alep, se remémore une ancienne dans les couloirs de l'ONU.

Jeudi soir, deux événements prévus se percutent. Avec le concours de la France, la mission diplomatique allemande à l'ONU projette «Les derniers hommes d'Alep», un film en lice pour l'Oscar du meilleur documentaire. Sur l'écran défilent des images d'enfants inertes et ensanglantés sortis des décombres par les Casques blancs. Dans la salle de cinéma résonnent des exclamations étouffées d'horreur.

Simultanément débute une réception dans des locaux diplomatiques russes. Avec 150 à 200 invités, dont des diplomates chinois et d'autres issus des dix pays non permanents du Conseil de sécurité, indiquent des témoins. Au menu: du Stroganina, ce saumon blanc sibérien givré, et du vin français. C'est un dîner «Yakut» avec des danseurs et musiciens en costumes venus de Sibérie. La soirée est animée, on y danse même.

Trêve à multiples interprétations

Dans la nuit de jeudi à vendredi, retour aux affaires: un vote de la résolution réclamant une trêve de 30 jours est programmé vendredi à 17h00 (heure suisse). Puis ce vote est repoussé une première fois, puis une deuxième. Il n'aura en réalité pas lieu ce jour-là.

Les discussions s'intensifient entre la Russie, le Koweït et la Suède. Elles se déroulent entre missions... par courriels, téléphones, SMS. Egalement entre plusieurs capitales. Le bar de l'ONU est assailli de diplomates et de journalistes désoeuvrés.

Vendredi: L'attente se prolonge. Invisible, l'ambassadrice américaine Nikki Haley s'énerve sur Twitter. «Combien de gens vont mourir avant que le Conseil de sécurité ne soit d'accord pour un vote ? Faisons cela ce soir. Le peuple syrien ne peut attendre».

Dans le texte finalement adopté samedi, l'ONU se borne à «réclamer» une trêve «sans délai». Les hostilités peuvent continuer contre les groupes djihadistes et leurs associés, laissant libre cours aux interprétations. (ats/nxp)