Floride: le candidat démocrate admet sa défaite

Andrew Gillum, candidat démocrate au poste de gouverneur de Floride, a reconnu samedi sa défaite face au républicain Ron DeSantis, après de multiples dépouillements depuis les élections parlementaires américaines du 6 novembre. Un nouveau décompte est presque terminé.

«Je veux féliciter @RonDeSantisFL qui va devenir le prochain gouverneur du grand Etat de Floride», a lancé le maire de la capitale Tallahassee, qui espérait devenir le premier gouverneur noir de cet Etat du sud-est des Etats-unis. «Nous savons que la lutte continue, malgré le résultat de cette élection», a-t-il ajouté.

We are going to keep fighting. We will keep working. And in the end, I believe that we will win. I am so thankful to each and every one of you. pic.twitter.com/fWCKQysGmZ