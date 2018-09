Florence: «Ne rentrez pas chez vous»

L'ouragan Florence et ses pluies «phénoménales» qui s'abattent sur la côte est des Etats-Unis depuis vendredi ont causé la mort de six personnes. Les autorités imploraient les habitants évacués de ne pas tenter de rentrer chez eux.

L'énorme dépression de près de 500 km de diamètre est repassée dans la catégorie des tempêtes tropicales, mais elle ne se déplace qu'à 3 km/h, ce qui risque de provoquer d'importants cumuls de précipitations et des inondations dévastatrices.

Tropical Storm Florence's relentless rain is flooding parts of the Carolinas, and officials say the danger of extreme flooding is increasing (video updated to remove outdated footage) https://t.co/YrQD5mIgN7 pic.twitter.com/2HjQhv02I6 — CNN (@CNN) 15 septembre 2018

«Le système (dépressionnaire) déverse des quantités de pluies phénoménales», a souligné Roy Cooper, gouverneur de Caroline du Nord. Selon le National Hurricane Center (NHC), 76 à 102 cm de précipitations pourraient tomber sur la côte sud-est de Caroline du Nord. A 15h00 GMT (17h00 heure suisse), le centre de la dépression, dont les vents soufflaient en continu à 75 km/h, se trouvait 65 km à l'ouest de Myrtle Beach, en Caroline du Sud.

Dix millions de personnes concernées

Jusqu'à dix millions de personnes pourraient être affectées par la tempête, selon le National Weather Service. En Caroline du Nord, 772'000 personnes sont privées d'électricité et 172'000 sont dans le même cas en Caroline du Sud.

WATCH: A herd of deer attempt to cross a flooded road in Jacksonville, NC, during Hurricane Florence. https://t.co/l2ICMjbwqz pic.twitter.com/FH4eTs3e3A — NBC News (@NBCNews) 15 septembre 2018

Le bilan humain reste pour le moment moins lourd qu'on ne le craignait. En Caroline du Nord, une femme et son bébé ont été tués vendredi par la chute d'un arbre sur leur maison à Wilmington.

A family and dogs complete a water rescue in Jacksonville, North Carolina, one of the areas hit hardest by Tropical Storm Florence. Follow our live updates on the storm: https://t.co/8Bb1fUWKbu pic.twitter.com/5Mc4tlUhNw — CBS News (@CBSNews) 15 septembre 2018

Le gouverneur a fait état de trois autres décès liés à l'ouragan: une femme victime d'une crise cardiaque qui n'a pas pu être prise en charge à temps par les secours à cause des débris sur la route, une homme de 78 ans qui s'est électrocuté et un autre victime d'une chute due au vent.

Les autorités de Caroline du Sud ont quant à elles signalé la mort d'une automobiliste dont la voiture a percuté un arbre déraciné, vendredi, dans le comté d'Union.

Eerie timelapse shows the sky over South Carolina turning purple at sunset as #Florence brought strong winds, significant rain and flooding to the Carolinas. https://t.co/na1iHArMbM pic.twitter.com/iDnyJPJGAP — ABC News (@ABC) 15 septembre 2018

New Bern submergée

Quand Florence a touché terre, vendredi vers 07h15 près de Wrightsville Beach, à côté de Wilmington, ses vents pouvaient atteindre 150 km, selon le NHC.

New Bern, ville de 30'000 habitants au confluent de la Neuse et de la Trent, deux rivières de Caroline du Nord, a été «submergée», selon le gouverneur Cooper.

Plus de 100 personnes ont dû être secourues. Le centre-ville est sous l'eau depuis vendredi après-midi. Les appels à l'aide se sont multipliés à mesure que le vent se levait et que la marée montait.

«Ce sont des gens qui ont décidé de rester (...) pour une raison quelconque, malgré l'ordre d'évacuation obligatoire», a déclaré Colleen Roberts, responsable de l'information publique de la ville.

Deer head-deep in water ran through floodwater as CBS News' @adrianasdiaz covered Tropical Storm Florence in Jacksonville, North Carolina https://t.co/wcuydQqq43 pic.twitter.com/Lun4BjNuFS — CBS News (@CBSNews) 15 septembre 2018

Trump s'informe

Donald Trump s'est entretenu avec les représentants des autorités locales, a annoncé vendredi la Maison Blanche. Le président se rendra sur le terrain la semaine prochaine, lorsqu'il sera certain «que sa présence ne perturbera pas les secours et le retour à la vie normale».

No media coverage again today as @realDonaldTrump @vp are briefed on #Florence. Photo taken by staff member released by WH. pic.twitter.com/IHKPN2DrPF — Kelly O'Donnell (@KellyO) 15 septembre 2018

Après avoir traversé les Caroline, Florence devrait se diriger samedi soir vers le Nord et atteindre la semaine prochaine les Appalaches, où des glissements de terrain sont à craindre, selon les autorités. (ats/nxp)