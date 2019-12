Fin d'une expédition cauchemardesque pour Mike Horn

C’est la fin heureuse d’une expédition semée d’embûches en Arctique. Dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h, l’explorateur vaudois Mike Horn et son coéquipier norvégien Børge Ousland sont arrivés sains et saufs sur le brise-glace Lance qui les attendait en bordure de banquise. Ils étaient accompagnés de deux explorateurs norvégiens partis à leur rencontre mardi pour leur apporter des ravitaillements. Les deux hommes sont en bonne santé malgré quelques gelures sur les pieds, les mains et le nez.

Voilà qui clôt une expédition polaire marquée par des conditions extrêmes. Le périple a duré huitante-sept jours alors qu’il était initialement planifié pour deux mois.

«Après presque trois mois sur la glace, j’ai du mal à croire que cette expédition soit terminée, réagit Mike Horn dans un communiqué. Dame Nature nous a mis à l’épreuve sur le plan physique et mental. Nous savions que ce serait une expérience difficile dès le début, mais ce que nous avons vécu là-bas a été bien au-delà de notre imagination.»

Au téléphone, Annika Horn, fille de l’explorateur et responsable de la communication de son père, dit son «énorme soulagement». «Nous sommes très, très heureux, ma sœur Jessica, moi et toute notre équipe. C’est sûrement un des défis les plus difficiles qu’il ait eu à surmonter de sa vie», raconte-t-elle, peu avant de s’envoler pour la Norvège. Les retrouvailles avec Mike Horn sont prévues le 16 ou 17 décembre, à Tromsø, sur les côtes norvégiennes. Sa sœur Jessica se trouve actuellement sur le voilier Pangea, en route pour récupérer l’aventurier suisse.

Le Suisse et Børge Ousland ont donné le coup d’envoi de leur traversée de l’océan Arctique en août dernier. À Nome, en Alaska, ils embarquent sur le Pangea, direction le pôle Nord. Ils sont déposés sur la glace le 11 septembre et commencent leur progression à ski et en kayak, tirant des traîneaux chargés de vivres. En novembre, les difficultés se multiplient, entre dérive des glaces, chute dans l’eau glacée et ravitaillements qui commencent à se faire rare. Un plan de rapatriement est lancé.

Vendredi à 23h, le duo retrouve les explorateurs norvégiens partis à leur rencontre. «C’était un moment magnifique quand ils sont arrivés lentement au bateau, a raconté à l’AFP Lars Ebbesen, porte-parole de l’expédition. Ils vont mieux que ce que nous pensions.»